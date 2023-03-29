高市刑大破越南盾博奕水房逮21嫌 10個月內洗錢44.8億台幣

高市刑大破越南盾大型洗錢水房逮21嫌，10月內洗錢44億8845萬台幣，查扣上百支手機及電腦主機。（記者黃良傑攝）

2023/03/29 13:05

〔記者黃良傑／高雄報導〕沈姓男子租用大樓暗藏博奕水房專洗越南盾，打出高薪、工作輕鬆噱頭，出資招募20人協助洗錢，分3班制輪番運作，故意安排和上班族相同時段，偽裝住戶出門上、下班，降低鄰居戒心，分散遭查緝風險，高市刑大獲報攻堅逮人，查獲108支做案手機、10組電腦，查出不到10個月內，洗錢金額高達44億8845萬元台幣，竟比高雄全年還債預算44億還高。

據了解，主嫌沈男（40歲）是該水房金主及主謀，他原本幫民間借貸公司工作，結識不少做地下匯兌的要角，去年5月間決定自立門戶，先在苓雅區租大樓民宅當跨國水房據點，出資裝置電腦設備，並網路招募洗錢班兵，平均每月薪資至少3萬5000元，吸引22至35歲的求職人員，「員工」多達20人（10男10女），分3班輪值涉嫌為越南博弈網站等集團洗錢。

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設在越南包括百家樂等棋牌的線上賭博，委由沈嫌經營的水房「代工」，透過每支手機所插的越南電話卡，取得越南人頭戶的網銀認證碼後，以每筆進、出金額抽千分之3的抽成金，幫博弈網站線上儲值、出金，再通知對方收金完成洗錢流程，估計水房成立10個月來已抽成獲利1500萬元。

水房更透過自動化程式輔助作業流程，節省人力負擔及開銷，並防鄰居發現報警查緝，嫌犯21人均偽裝成住戶，刻意選擇上班族相同時段，出門上、下班，以降低鄰居戒心；警方發現水房洗錢手法是運用境外帳戶層層轉帳，協助境外網路簽賭集團轉帳，進而從中抽成牟利。

警方根據查獲的報表金額估算，該地下水房集團短短10個月內，經手賭博網站入金、出金洗錢金額，已逾越南盾3兆5235億6300萬餘元，換算新台幣逾44億元8845萬元，沈男等21人被依賭博、洗錢防制法等罪嫌送辦，沈男50萬元交保，其餘20人分別以3萬至8萬元不等金額交保。

高市刑大破越南盾大型洗錢水房逮21嫌，10月內洗錢44億8845萬台幣。（記者黃良傑翻攝）

高市刑大破越南盾大型洗錢水房逮21嫌，10月內洗錢44億8845萬台幣，查扣電腦、電話卡等地下匯兌工具。（記者黃良傑攝）

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