抄43億洗錢水房 14人全判無罪// 檢轟台灣將成洗錢天堂

檢警在高雄市美術館豪宅區，破獲金流高達43億元的「水房洗錢集團」，查扣123個Ｕ盾、現金232萬元等大批贓證物。圖為中國銀行各式各樣的U盾檔案照。（資料照）

2022/03/12 05:30

〔記者蔡清華／高雄報導〕中國金融機構的網路電子識別憑證Ｕ盾，是水房替賭博網站洗錢的利器，警方為斷絕幫派組織金流，近年來全力查察藏身各地的水房。不過檢警在高雄市美術館豪宅區，破獲金流高達四十三億元的「水房洗錢集團」，翁姓主嫌承認犯行，全案依幫助賭博、違反洗錢防制法、組織犯罪等多罪起訴後，橋頭地院認定，無從證明水房代收付款涉及賭博犯罪，租用Ｕ盾帳戶也未違反法錢防制法等由，判十四名被告全部無罪。

藏高雄美術館豪宅區 主嫌認罪

橋頭地檢署表示，收到判決書後，研議提出上訴。但有檢察官直言，全案有嫌犯認罪，也有Ｕ盾等證據，仍判被告無罪，台灣恐成洗錢天堂。

請繼續往下閱讀...

葉男、翁男等人被控二○一九年間成立「高雄金沙水房」，收集四百四十名中國人頭帳戶及Ｕ盾，為賭網進行兩岸洗錢匯兌。檢警查扣一百廿三個Ｕ盾、現金二百卅二萬元等大批贓證物，查出集團三個月來，從事金流轉匯金額折合台幣四十三億九千多萬元，賺取手續費四千多萬元。

翁男承認經營水房涉犯賭博罪，也有成員承認受僱從事賭資匯兌，Ｕ盾帳戶是透過友人租用而來；不過另有員工稱，只是依指示處理款項收付，不知款項來源。檢方查出翁名下無財產，不可能出資成立水房運作，認定他頂替葉嫌扛責。

橋院：單純租用Ｕ盾帳戶未違法

但橋院合議庭審理認為，被告自白不得作為有罪判決之唯一證據，檢方未補強證據，無從認定水房代收付款涉及幫助賭博犯罪，也無從認定帳戶（Ｕ盾）是冒名或以假名申請開立，單純租用Ｕ盾未違法等，判被告無罪。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法