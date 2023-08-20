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查到！ 假海陸上尉訂320個麵包棄單影響國軍形象 確定境外詐騙電話

查到！假海陸上尉訂320個麵包棄單影響國軍形象，確定是境外詐騙電話。（郭老闆提供）

查到！假海陸上尉訂320個麵包棄單影響國軍形象，確定是境外詐騙電話。（郭老闆提供）

2023/08/20 11:19

〔記者黃良傑／高雄報導〕自稱海軍陸戰隊66旅上尉的男子「張××」，打電話給高雄某麵包店郭姓老闆訂320個麵包，再惡意棄單、失聯，企圖重損國軍形象，高市警方成立專案追查，今天查出該通電話門號為「009xx…」，經查來電顯示為「009」或「002」開頭，都是國際（境外）電話，屬於詐騙電話已透過軟體竄改原始號碼，專案小組持續追查中。

據了解，旗津開麵包店的郭老闆17日接到自稱左營海軍陸戰隊66旅「張上尉」來電，張說，有同事住在旗津中洲地區，推薦該家麵包店好吃，想為部隊預訂麵包，郭老闆提供他Line的lD，雙方互相加Line，對方暱稱「張班長」互相聯絡，但對方未依約出現付款，郭老闆才驚覺受騙，將麵包捐給弱勢團體，網友得知痛罵竟有人冒充軍人「破壞國軍形象」。

警方比對「張上尉」的來電顯示號碼為「009xx…」，竟多達12個數字，比一般手機號碼多出2號，而且「009」是國際（境外）詐騙電話，與「002」同為詐騙電話號碼，警方提醒民眾和商家注意這2款詐騙電話前3碼，以免上當受騙。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

查到！假海陸上尉訂320個麵包棄單影響國軍形象，確定是境外詐騙電話。（資料照）

查到！假海陸上尉訂320個麵包棄單影響國軍形象，確定是境外詐騙電話。（資料照）

查到！假海陸上尉訂320個麵包棄單影響國軍形象，確定是境外詐騙電話。（資料照）

查到！假海陸上尉訂320個麵包棄單影響國軍形象，確定是境外詐騙電話。（資料照）

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