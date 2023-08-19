荷包不保！竹市裝卸貨停車格科技執法啟動 半個月舉發471件

新竹市府交通處在市轄23處的裝卸貨停車格啟動智慧收費及科技執法，從8月啟動後，半個月已開出471件違規案件。（記者洪美秀攝）

2023/08/19 13:26

〔記者洪美秀／新竹報導〕荷包不保了！新竹市府交通處8月起在23處裝卸貨停車格試辦智慧停車柱及科技執法，經統計，才上路半個月就已舉發471件違規案件，像是偵測到非貨車停放398件、逾時停車73件，每件開發至少600元。警方提醒裝卸貨停車格僅供貨車停放，一般車輛請停放於路邊停車格或停車場，以免受罰。

交通處指出，裝卸貨停車格以藍底白字標示區隔，但過去常見一般小客車也來停放占用，貨車反而無處可停放、卸貨，容易衍生交通事故風險，因此8月起試辦智慧停車柱及科技執法加強管理。目前裝卸貨車格一旁會架設智慧停車柱，可自動偵測辨識車牌與停車時間；收費辦法為每天早上8點到晚上10點停車收費，前30分鐘免費、31到60分鐘收費30元，限停1小時，停車超過1小時者或非貨車停車就會拍照存證啟動科技執法，還要計收停車每30分鐘15元。

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經統計1日到16日，裝卸貨車格在每日收費時段平均停車使用率約3成，這項智慧停車柱的科技執法取締，已事先向新竹監理所索取全國貨車號牌資料，並透過智慧停車柱辨識、取締違規占用車輛；結果1日到16日停車車種不依規定舉發398件、時間不依規定舉發73件，總計471件。

交通處指出，科技執法時間為自停車起1小時後啟動，停車超過1小時或非貨車停放，智慧車柱就會立即拍照存證實取締，後續依違反道路交通管理處罰條例第56條「停車時間、位置、方式、車種不依規定」，可處600元至1200元罰款，呼籲民眾依規停放，遵守相關交通規定。

由於採智慧停車柱後取代人工收費，取車時不會有停車單，提醒民眾離場前可使用手機掃描智慧停車柱上方QR-code，可用Line Pay或街口支付線上繳費，若習慣到超商繳費，也可隔日到4大超商補單繳費。

新竹市府交通處在市轄23處的裝卸貨停車格啟動智慧收費及科技執法，其中機車格也劃設收費停車格。（記者洪美秀攝）

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