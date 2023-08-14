南市行人穿越道1天上萬張罰單？ 警：今年開罰30件勿以訛傳訛
〔記者王俊忠／台南報導〕近日有網友在社群瘋傳台南市中西區郭綜合醫院前方有1處閃黃燈的行人穿越道，1段影片顯示有行人站在穿越道北端路旁，等要走過穿越道，但算算第1次有7輛機車未停讓行人，直到第8輛才停讓行人過馬路。有網友戲稱不要急、不要搶，統統有獎，感謝1車捐6千元給國庫，要注意這穿越道陷阱，1天可能開出上萬張罰單。
轄區市警二分局說明，此8月初的1段影片共有8輛機車（7加另1輛）違規未禮讓行人通行，依法告發。今年迄今，二分局在該處穿越道共已開出30件違規未禮讓行人的罰單，沒有網友所說1天很多張或上萬張罰單的數量，請勿以訛傳訛。
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對於民生路2段這處路口設有「閃光黃燈號誌」並劃設斑馬紋行人穿越道，市警二分局曾於今年6月28日函請交通局評估設置行人觸動號誌，惟因未達道路交通標誌標線號誌設置規則規定（參考人車流量未達標準）而暫未設置。
市警二分局表示，有關取締不停讓行人先通過穿越道的違規認定基準為汽、機車及慢車行駛接近行人穿越道線，以距離行人行進方向不足1個車道寬（約3公尺）及車輛前懸已進入行人穿越道線上，才構成違規要件。
另閃光黃燈有「警告」車輛應減速接近，注意安全、小心通過；如遇行人穿越道有行人通過時應暫停於停止線前，讓行人優先通行。而行人在行經有設置行人穿越道的路段（口），應於穿越道上行走，且進入穿越道時應迅速通過，避免分心做他事或低頭滑手機，並注意查看左右及轉彎來車。警方也提醒車輛駕駛人及行人均能多加小心、注意，共同遵守交通規則，維護大家道路交通安全。
交警大隊補充說，若行人遇有車流持續通行、不禮讓情形時，建議得舉手向車輛示意要通過路口，同時建議遇有車輛停等禮讓時，行人可給予簡單點頭或揮手致意，一起營造友善禮讓空間。