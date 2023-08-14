南市行人穿越道1天上萬張罰單？ 警：今年開罰30件勿以訛傳訛

網友瘋傳南市郭綜合醫院前方的閃黃燈行人穿越道一天開出許多未禮讓行人罰單甚至一天罰單上萬張，警方澄清今年迄今在該處共開出30張這類罰單。（記者王俊忠攝、資料照；本報合成）

2023/08/14 18:11

〔記者王俊忠／台南報導〕近日有網友在社群瘋傳台南市中西區郭綜合醫院前方有1處閃黃燈的行人穿越道，1段影片顯示有行人站在穿越道北端路旁，等要走過穿越道，但算算第1次有7輛機車未停讓行人，直到第8輛才停讓行人過馬路。有網友戲稱不要急、不要搶，統統有獎，感謝1車捐6千元給國庫，要注意這穿越道陷阱，1天可能開出上萬張罰單。

轄區市警二分局說明，此8月初的1段影片共有8輛機車（7加另1輛）違規未禮讓行人通行，依法告發。今年迄今，二分局在該處穿越道共已開出30件違規未禮讓行人的罰單，沒有網友所說1天很多張或上萬張罰單的數量，請勿以訛傳訛。

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對於民生路2段這處路口設有「閃光黃燈號誌」並劃設斑馬紋行人穿越道，市警二分局曾於今年6月28日函請交通局評估設置行人觸動號誌，惟因未達道路交通標誌標線號誌設置規則規定（參考人車流量未達標準）而暫未設置。

市警二分局表示，有關取締不停讓行人先通過穿越道的違規認定基準為汽、機車及慢車行駛接近行人穿越道線，以距離行人行進方向不足1個車道寬（約3公尺）及車輛前懸已進入行人穿越道線上，才構成違規要件。

另閃光黃燈有「警告」車輛應減速接近，注意安全、小心通過；如遇行人穿越道有行人通過時應暫停於停止線前，讓行人優先通行。而行人在行經有設置行人穿越道的路段（口），應於穿越道上行走，且進入穿越道時應迅速通過，避免分心做他事或低頭滑手機，並注意查看左右及轉彎來車。警方也提醒車輛駕駛人及行人均能多加小心、注意，共同遵守交通規則，維護大家道路交通安全。

交警大隊補充說，若行人遇有車流持續通行、不禮讓情形時，建議得舉手向車輛示意要通過路口，同時建議遇有車輛停等禮讓時，行人可給予簡單點頭或揮手致意，一起營造友善禮讓空間。

網友瘋傳南市郭綜合醫院前方的閃黃燈行人穿越道一天開出許多未禮讓行人罰單甚至一天罰單上萬張，警方澄清今年迄今在該處共開出30張這類罰單。（記者王俊忠攝）

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