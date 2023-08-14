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過馬路一半又原路返回 來回10多趟挨批「濫用行人路權」

怪男闖馬路到一半再原路折返，似是有意為之，嚇到不少行經車輛。（記者徐聖倫翻攝）

怪男闖馬路到一半再原路折返，似是有意為之，嚇到不少行經車輛。（記者徐聖倫翻攝）

2023/08/14 18:05

〔記者徐聖倫／新北報導〕今有民眾在社群媒體發影片，1名男子在新北市板橋國中前不斷過馬路，看到有車經過就快步走到路中間，待路過駕駛放慢車速又循原路走回，就這樣走了10多趟，民眾見狀錄下影片發上網路，直呼「根本是故意的！」

網友在社群媒體發影片貼文表示，有一名男子故意趁汽、機車經過時過馬路，待汽、機車放慢車速禮讓時，他又掉頭循原路返回路邊，提醒用路人行經板橋中正路時請小心。

根據影片顯示，男子站在中正路上板橋國中對面，看到只要有車經過，就快步走到路中間，見到來車車速放慢，他就慢悠悠回頭走回路邊，而該處並沒有行人穿越道，也就是斑馬線，怪異行徑引來不少路人側目。

影片、貼文發出後引來網友討論，多半指責該名男子故意為之，表示一旁就有斑馬線與人按鈕式紅綠燈不使用，故意來來回回明顯是想賺保險賠償；也有網友套用周星馳電影梗打趣道「我跳進去、又跳出來了」，揶揄這名男子的行徑。

海山警分局表示，關於這名男子的行徑，確實違反「道路交通管理處罰條例」第134條， 在設有行人穿越道、人行天橋或人行地下道的路段，民眾需依規定穿越，且不得在其100公尺範圍內穿越道路，違者開罰500元罰鍰，但目前為止並未接獲民眾報案。

警方呼籲，無論行人或是汽、機車駕駛，皆應遵守交通規則，行人、車輛都必須遵守交通號誌、標線等各項規定，除了不跟荷包過不去，更是保護自身生命安全，期望民眾能協力創造更友善的交通環境。

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