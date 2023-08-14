為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

高市防毒前進5區50里 深入山區設關懷站

毒防局今在美濃國中舉辦5區50里辦公處毒品防制關懷站啟動儀式。（記者王榮祥翻攝）

毒防局今在美濃國中舉辦5區50里辦公處毒品防制關懷站啟動儀式。（記者王榮祥翻攝）

2023/08/14 17:51

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市毒品防制局持續超前部屬，深入高山與原住民區設置「里辦公處毒品防制關懷站」，結合地方資源全力防毒，不放過偏鄉任何一處。

毒防局今在美濃國中舉辦5區50里辦公處毒品防制關懷站成立啟動儀式，範圍涵蓋美濃、六龜、杉林、桃源、茂林，由5位區長及美濃區里長主席黃文梅、六龜區里長主席邱瑞明、杉林區利長主席陳勤招、桃源區里長主席高慕源、茂林區里長主席羅耀明等，率領50位里長、鄰長、志工隊、巡守隊等，逾500位里民熱情相挺。

高市議員林義迪，旗山警分局長、六龜警分局長、龍肚國中、南隆國中、美濃國中等校長均到場支持，大家戴上毒防局特製反毒雄讚安全帽，齊力宣誓反毒。

高市副秘書長陳盈秀致詞表示，透過社區最貼近基層各角落的里長、鄰長、志工隊、巡守隊，能充分了解地方里民需求與問題，毒防局建構里辦毒防關懷站，將服務窗口拉到社區第一線，提供社區里民毒品防制宣導、轉介、關懷、諮詢的一站式服務，互相銜接讓反毒零距離。

陳盈秀指出，美濃等5區50里加入成立里辦毒防關懷站，是深化拓展毒防工作到高雄山區的重要指標，感謝里長主席率領50位里長及所有支持反毒的里民，也要感謝各區公所全力協助，全市里辦毒防關懷站也累計達542站。

里辦公處毒防站設立後，隨即進行毒品防制宣導衛教，讓里民充分了解里辦毒防關懷站協助內容，及24小時免費毒防諮詢專線0800770885（請請你幫幫我）。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

毒防局今在美濃國中舉辦5區50里辦公處毒品防制關懷站成立啟動儀式。（記者王榮祥翻攝）

毒防局今在美濃國中舉辦5區50里辦公處毒品防制關懷站成立啟動儀式。（記者王榮祥翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
販毒刑期「部分違憲｣ 鄭文燦：相信修法時會周延考慮
2023/08/14 11:54

販毒刑期「部分違憲｣ 鄭文燦：相信修法時會周延考慮
役政署反毒防自殺守門員培訓 200人手把手促成安全網
2023/07/18 16:50

役政署反毒防自殺守門員培訓 200人手把手促成安全網

與美術館為鄰！盡顯居住質感藝境之美
嘉義縣偏鄉反毒營隊 學童聞樣品直呼「好刺鼻」
2023/07/17 20:35

嘉義縣偏鄉反毒營隊 學童聞樣品直呼「好刺鼻」
國際反毒日頒獎有功人員 總統：加強緝毒建構更完整社會安全網
2023/06/26 16:19

國際反毒日頒獎有功人員 總統：加強緝毒建構更完整社會安全網

能吃好吃飽的崩脂瘦身法正當紅！
紙風車反毒戲劇首度進入國小 警示表情符號也恐是交易暗語
2023/02/21 20:02

紙風車反毒戲劇首度進入國小 警示表情符號也恐是交易暗語
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播