高市防毒前進5區50里 深入山區設關懷站

毒防局今在美濃國中舉辦5區50里辦公處毒品防制關懷站啟動儀式。（記者王榮祥翻攝）

2023/08/14 17:51

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市毒品防制局持續超前部屬，深入高山與原住民區設置「里辦公處毒品防制關懷站」，結合地方資源全力防毒，不放過偏鄉任何一處。

毒防局今在美濃國中舉辦5區50里辦公處毒品防制關懷站成立啟動儀式，範圍涵蓋美濃、六龜、杉林、桃源、茂林，由5位區長及美濃區里長主席黃文梅、六龜區里長主席邱瑞明、杉林區利長主席陳勤招、桃源區里長主席高慕源、茂林區里長主席羅耀明等，率領50位里長、鄰長、志工隊、巡守隊等，逾500位里民熱情相挺。

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高市議員林義迪，旗山警分局長、六龜警分局長、龍肚國中、南隆國中、美濃國中等校長均到場支持，大家戴上毒防局特製反毒雄讚安全帽，齊力宣誓反毒。

高市副秘書長陳盈秀致詞表示，透過社區最貼近基層各角落的里長、鄰長、志工隊、巡守隊，能充分了解地方里民需求與問題，毒防局建構里辦毒防關懷站，將服務窗口拉到社區第一線，提供社區里民毒品防制宣導、轉介、關懷、諮詢的一站式服務，互相銜接讓反毒零距離。

陳盈秀指出，美濃等5區50里加入成立里辦毒防關懷站，是深化拓展毒防工作到高雄山區的重要指標，感謝里長主席率領50位里長及所有支持反毒的里民，也要感謝各區公所全力協助，全市里辦毒防關懷站也累計達542站。

里辦公處毒防站設立後，隨即進行毒品防制宣導衛教，讓里民充分了解里辦毒防關懷站協助內容，及24小時免費毒防諮詢專線0800770885（請請你幫幫我）。

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毒防局今在美濃國中舉辦5區50里辦公處毒品防制關懷站成立啟動儀式。（記者王榮祥翻攝）

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