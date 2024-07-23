擄民間借貸業者家人勒索400萬美元 3煞擄人勒贖起訴

警方獲報被害者遭擄後南下苗栗救出肉票，逮捕3嫌。（資料照）

2024/07/23 11:21

〔記者王定傳／新北報導〕男子陳柏雄、楊政翰、林家漢夥同一名綽號「王董」身分不詳者，今年3月間，涉綁架女子阿美，以此向她從事民間借貸的丈夫阿強（被害者均為化名），勒索400萬美元（約1億2千多萬新台幣），警方獲報後循線即時逮捕3嫌並救出阿美，新北地檢署今日依擄人勒贖罪嫌將陳男等3人起訴。

檢警調查，陳嫌與「王董」合作並找來好友楊、林2嫌，計畫綁架阿美以此向阿強勒索400萬美元，今年3月19日，3嫌先跑到阿美住處附近察看地形，確認阿美遛狗路徑後離去。

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隔日上午11時許，陳、楊2嫌在新北市三重區集合，見阿美出門帶狗散步、強擄上車，並強行戴上黑色口罩遮眼，奪走她的手機，再通知「王董」成功擄人，隨即開往陳嫌位於苗栗住處，由3嫌輪流拘禁看管。

檢警調查，「王董」獲知阿美遭擄後，隨即與阿強聯繫，勒索400萬美元，並傳送阿美暫時安全影片，要求阿強盡速處理，否則後果自負；3嫌亦假借受「王董」委託追債為由，要阿強付錢。

警方獲報後循線於同日下午5時許，趕往陳嫌位於苗栗住處營救人質，並拘提3嫌；陳、楊2嫌在偵辦時均辯稱，只是幫「王董」討錢，沒有擄人勒贖犯意，林嫌則辯稱當時只是去現場找陳嫌聊天，不知道此事，警方到場才知道發生什麼事。

檢方調查，依監視器畫面等可知，3嫌於案發前都曾前往阿美住處勘察數小時，且依陳嫌及被害者所述，他有共同監管被害者，認定林嫌有參與。

至於陳、楊2人辯稱是因阿強積欠「王董」債務，才將阿美擄走，但阿強否認欠債，陳嫌亦無法提供資料佐證阿強有積欠「王董」債務情形，檢方認定3嫌假借受「王董」委託向阿強追債而行擄人勒贖之實。

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