外籍藝術家酒醉破壞古蹟慈諴宮 至少將被罰50萬元

53歲西班牙籍方姓藝術家今（14）日凌晨2點多，路過百年歷史的台北市定古蹟慈諴宮，疑嫌廟門太髒，竟持松香水擦拭廟門，造成畫像溶解。（台北市政府文化局提供）

2023/08/14 15:19

〔記者魏瑾筠／台北報導〕53歲西班牙籍方姓藝術家今（14）日凌晨2點多，路過百年歷史的台北市定古蹟慈諴宮，疑嫌廟門太髒，竟持松香水擦拭廟門，造成畫像溶解，警方獲報到場將他依法究辦。台北市政府文化局表示，男子行為確定涉犯文資法第103條，可處50至2000萬元罰鍰；另，已請廟方於1個月內提送緊急搶修計畫至文化局審查。

台北市士林警分局文林派出所今日凌晨2點多接獲民眾報案指稱，轄內市定古蹟慈諴宮遭人毀損。警方到場發現，方男正持松香水和油脂溶解劑等清潔用具塗抹廟門，造成門面漆畫溶解、毀損且泛白，隨即將他依違反文資法現行犯帶回所內偵辦。方男辯稱是廟門太髒，由於其身上散發濃郁酒味，渾然不知闖下大禍，警方決定待他清醒後，再進一步釐清動機。

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台北市文化局表示，經獲報有外國人毀損慈諴宮的古蹟廟門壁畫事件後，隨即邀請文資委員至現場會勘，並獲得兩項結論。一是男子行為確實毀損古蹟及附屬設施，涉及文資法第103條可處6個月以上、5年以下有期徒刑，併科新台幣50萬元以上、2000萬元以下罰金，目前已到派出所報案；二是已請廟方針對廟門現況，依照文資法第27條在一個月之內提送緊急搶修計畫，並請廟方將修復廟門壁畫匠師的相關資歷，一併送文化局進行審查。

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