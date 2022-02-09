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    僱工強拆屏東百年三合院「蔡家古厝」 女地主觸犯文資法被判刑

    陳女僱工強拆里港鄉百年三合院「蔡家古厝」，被依觸犯文資法判刑。（資料照）

    陳女僱工強拆里港鄉百年三合院「蔡家古厝」，被依觸犯文資法判刑。（資料照）

    2022/02/09 10:46

    〔記者李立法／屏東報導〕屏東縣里港鄉百年三合院「蔡家古厝」因土地產權複雜，持有部份土地的陳姓女子涉嫌僱用黃姓男子拆掉古宅部份建築，黃男事後還花錢請陳男頂替，蔡家子孫憤而提告，陳女毀損暫定古蹟被屏東地院依觸犯文化資產保存法判刑1年，黃、陳2人分別依共同毀壞他人建築物罪及頂替罪，各處6及4個月徒刑，可易科罰金及上訴。

    里港蔡家古厝建於1903年，由蔡家子孫多人共同持有，因債務問題，先後經過查封法拍及持有人分售，其中部分土地產權被陳姓女子購得，蔡家子孫僅擁有剩下的正廳及臨計畫道路的部分產權，於是想把賣出去的所有產權買回來，並透過文化資產保護法爭取保留古厝完整。

    蔡家子孫在2018年9月將整座三合院提報古蹟，屏縣府文化處依文資法召開審議及現勘後於同年10月列為暫定古蹟，卻在12月間凌晨發生古宅左、右廂房遭到怪手強行拆除情事，蔡家子孫見百年古厝嚴重毀損，憤而對涉嫌僱工拆屋的陳女提告。

    陳女應訊時否認僱工拆除古厝，黃男則涉嫌以10萬元代價請託陳男頂替強拆他人建築物的犯行，檢方偵辦後，依違反文化資產保存法及毀損等罪起訴陳女等人，屏東地院分別對涉案陳、黃、陳等3人判處1年至4個月不等徒刑。

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