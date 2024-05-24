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遭姻親下藥指侵 她「這原因」幫狼求情

桃園地方法院因黃姓男子觸犯因黃男觸犯藥劑犯強制性交罪，判處他2年有期徒刑、緩刑5年。（記者周敏鴻攝）

桃園地方法院因黃姓男子觸犯因黃男觸犯藥劑犯強制性交罪，判處他2年有期徒刑、緩刑5年。（記者周敏鴻攝）

2024/05/24 17:13

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市30歲黃姓男子與A女是姻親關係，2002年到2023年同住在楊梅區住家，去年1月間，黃男到A女工作室探視她，偷攙安眠藥致A女昏睡，他手指性侵得逞。桃園地方法院審理時，A女幫黃男求情，法官近日審結，黃男被判處2年有期徒刑、緩刑5年，緩刑期間交付保護管束。

去年1月間深夜，黃男到A女工作室探視他，A女睡前準備吃消炎藥，黃男趁機攙入2顆安眠藥，A女吃藥後陷入昏睡，黃男用手指性侵得逞。A女隔天醒來發現有異，透過手機通訊軟體詢問已離開工作室的黃男，黃男坦承確曾對她「做出不禮貌的事」，當晚也向警方自首，被移送法辦，桃園地檢署依家庭暴力罪之妨害性自主案件提起公訴。

桃園地方法院法官認為，黃男於檢警偵訊、院方審理過程中都坦承犯行，加上A女服用消炎藥外觀、醫院疑似性侵事件的驗傷診斷書等證據，認定他犯行明確。

A女數度說，「我願意原諒被告，也不須他賠償」，加上黃男的弟弟是她的妹夫，而妹夫已過世、黃男願意幫忙照顧她妹妹，「我跟他是家人，不希望他入監服刑」。法官審酌後，因黃男觸犯藥劑犯強制性交罪，處有期徒刑2年、緩刑5年，緩刑期間付保護管束，並向指定政府機關、行政法人或其他符合公益目的機構或團體提供240小時義務勞務。

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