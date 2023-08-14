修古蹟卻破壞古蹟？外籍藝術家醉持松香水 毀損慈誠宮廟門畫像

方男酒後拿松香水等塗抹在廟門上。（記者劉慶侯翻攝）

2023/08/14 15:14

〔記者劉慶侯／台北報導〕曾有參與過廟宇修繕工作的西班牙籍方姓男子，今日凌晨酒後居然持松香水、油脂溶解劑等清潔工具，擦拭塗抹在北市古蹟慈諴宮的廟門上。警方獲報將他逮捕，他卻供稱是看廟門太髒，所以想幫忙清洗擦拭乾淨，警訊後依違反文化資產保存法送辦。

據了解，奉祀天上聖母的士林慈諴宮，位在北市大南路84號，創建於清嘉慶元年（西元1796年），原址在今士林美國學校附近。清同治三年（西元1864年），由信眾遷建於八芝蘭新街，作為地方守護神。民國16年重建，左右兩邊由兩派匠師分別承建，因此雕琢作風各異，正殿內仍有精美的交趾陶，皆具重要特色，被北市認定為古蹟。

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北市士林分局是今（14）日凌晨2時許接獲民眾報案，指稱慈諴宮遭人毀損，警方獲報後立即到場了解，現場見一名外籍人士持松香水、油脂溶解劑等清潔用具塗抹廟門，遂依違反文化資產保存法之現行犯帶返所偵辦。

警方調查，涉嫌毀損的53歲方姓男子為西班牙籍人士，職業為美術藝術家，日前曾有配合過他縣市舊廟宇修補屋簷、彩繪等工作。

警方表示，方男今日凌晨酒後，疑因酒醉見慈諴宮廟門老舊，所以拿著道具擦拭致廟門畫像溶解，但對方卻供稱不知該廟宇是北市列管古蹟，並非故意毀損。

警方表示，依文化資產保存法第103條，無端毀損古蹟、暫定古蹟之全部、一部或其附屬設施，處6個月以上5年以下有期徒刑，並得併科新台幣50萬元以上2000萬元以下罰金，訊後依法送辦。

方姓西班牙籍男子依法送辦。（記者劉慶侯翻攝）

松香水、油脂溶解劑等清潔工具。（記者劉慶侯翻攝）

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