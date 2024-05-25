美前高官爆料川普不信任俄國、北韓 認為金正恩有機會就會捅他一刀

美國前駐歐盟大使桑德蘭透露，川普認為金正恩有機會的話，就會捅他肚子一刀，藉此點出川普其實不信任北韓、俄國的內幕。圖為2019年川金會。（歐新社）

2024/05/25 14:23

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕川普總統時期的美國駐歐盟大使桑德蘭（Gordon Sondland），曾詢問川普對於北韓領導人金正恩的真正看法，川普當時則回應「假如那個混蛋（指金正恩）有機會的話，就會捅我肚子一刀」，藉此點出川普其實不信任北韓、俄國的內幕。

美國《外交政策》國家安全記者格拉默（Robbie Gramer），近來針對2024美國總統大選一事詢問桑德蘭，想知道若川普再度當選之後會有什麼俄烏政策，桑德蘭則說出了這段川普和他私下的談話。

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桑德蘭認為，川普傾向於在公共場合對強權國家領導人例如普廷、金正恩示好，但最終他會在美國國家安全上採取冷靜且現實的政治態度，從中評估利害關係。

桑德蘭說，川普根本就不喜歡普廷，之所以公開稱讚對方，只不過是採取一種策略而已。桑德蘭指出，川普那些放棄北約、表揚普廷的說法只是講講而已，假如再度就職總統的話將對烏克蘭非常有利。

桑德蘭以及川普時期部分國安高級官員認為，川普公開表達的任何烏克蘭懷疑論，都只是表面上看起來如此而已，川普其實是支持烏克蘭的，而且完全明白其中的利害關係。

桑德蘭表示，假如川普當選總統，就會向烏克蘭增援，藉此軟化俄羅斯的談判立場。不過，也有一些川普時期高官持反面看法，例如前國防部長艾斯培（Mark Thomas Esper）、白宮前國安顧問波頓（John Bolton），都警告川普若勝出大選將對烏克蘭不利，普廷方面預測川普會放棄北約和烏國。

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