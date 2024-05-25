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小粉紅崩潰！中國手遊出現「辱華」女團名稱 商家被圍攻到發誓道歉

中國知名武俠手遊《逆水寒》的坐騎帽子上，標示著南韓女團「IVE」的名稱，小粉紅見狀氣得圍攻廠商。（圖擷自微博）

中國知名武俠手遊《逆水寒》的坐騎帽子上，標示著南韓女團「IVE」的名稱，小粉紅見狀氣得圍攻廠商。（圖擷自微博）

2024/05/25 15:13

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國知名武俠手機遊戲《逆水寒》，被玩家發現坐騎「喵巫·魔帽靈」的帽子上，標示著南韓女團「IVE」的名稱，由於IVE近來推出的新曲被質疑偷竊中國元素、疑似挪用山西大同萬人坑畫面，涉入「辱華」風波，因此小粉紅（中國極端愛國主義者）氣得全力圍攻《逆水寒》，導致商家不得不對神明發誓並道歉。

《逆水寒》手遊在中國微博的官方帳號表示，祥瑞坐騎帽子上原本是採用「羅馬數字的符號元素」，但在原畫、模型的製作與溝通上出現偏差，審核組也沒有發現問題，最終導致這起疏失，已於今天（25日）凌晨1時30分許全數修改完畢。

手遊廠商強調，原畫設計員工、外包製作商、審核人員都不知道IVE這個女團，訪談相關同事也印證了這個結論，原畫設計人和模型製作人已在關聖帝君、媽祖面前對此發誓，未來所有美術呈現都將加入多人審核機制，避免再度犯錯。

雖然《逆水寒》手遊迅速道歉、更正、對神明發誓，但中國小粉紅仍不願放過，怒斥「我不相信你們專案組上千個人都不知道IVE」、「去國旗和毛爺爺（毛澤東）面前發誓」，讓廠商嚇得連忙回應「小寒身在紅旗下長在春風裡！小寒發誓！中國人不騙中國人！」

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