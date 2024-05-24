釋憲案贏了！楊蕙如：期待自己成為更好的人

卡神楊蕙如被控涉詐，今赴北院應訊。（記者溫于德攝）

2024/05/24 16:40

〔記者溫于德／台北報導〕台北地院下午開庭審理「卡神」楊蕙如被控二度利用申辦WTA台灣女子網球公開賽的機會，共涉詐領977萬元補助；由於全案尚待律師就證據表示意見，檢方鑑識卡神的被扣押物也尚需一個月，故定8月底再度開庭。卡神庭後針對她因「侮辱公務員執行之職務罪」被判刑確定所聲請釋憲的結果表示尊重，也期待自己成為更好的人。

承審本案的法官開庭時告訴卡神除了被檢方起訴的法條詐欺、偽造文書等罪外，也可能涉犯行使偽造私文書、不實填製會計憑證等罪；並要求卡神的律師就證人的證詞包括楊的胞妹楊蕙心、時任網協秘書長劉中興、王淺秋等，表示意見。

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法官並詢問公訴檢察官，關於卡神被扣押的物品，其鑑識尚須多少時間？檢察官說，因北檢近期鑑識的案件較多，故就卡神部分尚須一個月。法官另從律師的口中得知，其具狀表示意見須兩個月，故定8月23日再度開庭。

庭後，楊蕙如面對記者詢問針對釋憲結果有何看法時表示，對憲法法庭的結果都予以尊重，另也期待自己之後能成為更好的人。據悉針對釋憲結果的完整回應，將放上個人臉書，但不會太快。

卡神被檢方查出，利用承辦2017年、2018年WTA台灣公開賽的機會，向台北市體育局申請補助1010萬元，虛增金額達1585萬元，扣除實際支出，詐領82萬元。

她另向教育部體育署申請補助4026萬元，虛增金額達1585萬元，詐領245萬元；還向交通部觀光局申請650萬元補助，無實際支出，詐得650萬元。全案共涉詐領977萬餘元。檢方去年5月偵結，依詐欺、偽造文書等罪將她起訴。

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