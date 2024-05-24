憲法法庭判「侮辱職務罪」違憲 楊蕙如案發回高院

卡神楊蕙如今赴北院應訊。（記者溫于德攝）

2024/05/24 16:02

〔記者楊國文／台北報導〕「卡神」楊蕙如被控在日本關西事件率網軍侮辱外交部駐大阪辦事處，被依侮辱職務罪判刑5月確定。憲法法庭今判決侮辱職務罪為違憲，侮辱公務員罪合憲，但限於對公務員當場侮辱行為。楊蕙如判有罪部份廢棄發回高院。

司法實務上，國人遭遇警方或公務員執行職務時，當場爆粗口辱罵，吃上官司，屢見不鮮。

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2018年9月颱風侵襲日本，大阪關西機場淹大水，我國駐大阪辦事處因網路瘋傳未提供台灣人妥善協助而飽受抨擊，楊蕙如被控指揮網軍抨擊大阪辦事處及官員「爛到該死的地步」、「一群垃圾老油條」，蔡姓男子譙警三字經、謝姓女子自認宣洩情緒說出「操」字，沒有罵人之意，被依刑法第140條後段的侮辱職務罪、或前段侮辱公務員罪判刑確定，均質疑侵害言論自由、違反法律明確性原則等，已違憲，聲請法規範憲法審查。

彰化地院法官陳德池審理妨害公務案時，認為刑法第140條侮辱公務員罪侵害言論自由，違反比例原則，法律明確性原則及平等原則，因此停止審理，聲請釋憲。

憲法法庭將楊蕙如案、5件法官聲請、4件民眾聲請案，合併為10案併案審理，並於去年12月26日進行言詞辯論，機關代表法務部認為言論自由不應無限上綱，執行國家公務代表國家公權力運作，有特別保護必要，侮辱公務員罪並非我國獨有，未違憲。

憲法法庭今天下午3時宣示判決結果，憲法法庭判決認為，人民對政府機關及其職務，包括法令政策制定及各項公務執行之異議、質疑、批評等意見及評價，本即具有監督施政、促進民主的重要功能，此等不涉事實真偽之意見及評價，例如人民抽象咒罵特定政府機關之職務行使，縱其使用語言刻薄粗俗或顯屬發洩情緒者，應認仍屬質疑或批評公權力之言論，而受憲法言論自由之保障。

公然侮辱職務之言論，亦難以想像會對公務執行產生明顯、立即之妨害。侮辱職務罪係以刑罰處罰此等言論，亦與刑法最後手段性原則有違，而已侵害憲法第11條保障言論自由之核心，自本判決宣示之日起，失其效力。

另外，憲法法庭認為侮辱公務員罪，應限於行為人對公務員之當場侮辱行為，係基於妨害公務之主觀目的，且足以影響公務員執行公務之情形，於此範圍內，始與憲法第11條保障言論自由之意旨無違。

刑法第140條規定，於公務員依法執行職務時，當場侮辱或對於其依法執行之職務公然侮辱者，處1年以下有期徒刑、拘役或10萬元以下罰金。

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