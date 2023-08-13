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台中「象董」癌逝告別式 160警+空拍機全面戒備蒐證

綽號「大象」、「象董」的台中知名紅酒商朱振岳癌逝，今天下午將舉行告別式。（圖由民眾提供）

綽號「大象」、「象董」的台中知名紅酒商朱振岳癌逝，今天下午將舉行告別式。（圖由民眾提供）

2023/08/13 12:06

〔記者許國楨／台中報導〕綽號「大象」、「象董」的台中知名紅酒商朱振岳，曾因捐出名下一輛勞斯萊斯的車禍理賠金賑災，一度登上媒體版面，但5日因口腔癌復發病逝享年46歲，今天下午將舉行告別式，儘管親友已預告將低調辦理，但因告別式地點在交通要道旁，轄區分局動員警力還出動空拍機，執行交通指揮及人員盤查等勤務。

據了解，朱振岳是台中市大坑地區聞人朱漢堂之子，朱漢堂過去與台中的「縱貫線老大」、「黑道仲裁者」，綽號「憨面大仔」的李照雄淵源頗深，朱振岳在耳濡目染下也學習經商，在台中市經營「無二洋蔥紅酒」、進口車等事業投資，名下擁勞斯萊斯「幻影」、賓利等名車，加上對朋友豪爽，在中生代中頗具知名度及分量。

2017年間，紅酒店員工駕駛「幻影」出車禍，在台中街頭追撞公車，修繕費用粗估上百萬，他不但霸氣說「不用賠了」，不用員工賠了，還將理賠金捐給前一年重創台灣的莫蘭蒂颱風受災戶，協助賑災，因此還一度躍上新聞版面，但他多年前罹患口腔癌，雖開刀治療控制，但近年來仍飽受復發之苦還曾赴國外求醫，但5日仍因癌症病逝。

而朱的告別式公祭儀式將在今天下午兩點於南屯區的場地舉行，儘管親友已預告將低調隆重舉行，但因告別式會場場位處環中路、永春路口的交通要道附近，除轄區第四分局動員160名警力外，也將有空拍機蒐證，而交大、保大也派員支援，警方強調，主要以執行交通指揮疏導及人員盤查等勤務為主。

綽號「大象」、「象董」的台中知名紅酒商朱振岳癌逝，今天下午將舉行告別式。（圖由民眾提供）

綽號「大象」、「象董」的台中知名紅酒商朱振岳癌逝，今天下午將舉行告別式。（圖由民眾提供）

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