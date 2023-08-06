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    台中聞人「象董」癌逝曾捐「幻影」車禍理賠金賑災 告別式場趕搭中

    台中聞人「象董」5日因口腔癌復發病逝。（擷自「無二洋蔥紅酒」臉書）

    台中聞人「象董」5日因口腔癌復發病逝。（擷自「無二洋蔥紅酒」臉書）

    2023/08/06 14:50

    〔記者許國楨／台中報導〕綽號「大象」、「象董」的台中知名紅酒商朱振岳，曾因捐出名下一輛勞斯萊斯的車禍理賠金賑災，一度登上媒體版面，但5日因口腔癌復發病逝，享年46歲，親友獲悉消息紛紛湧入其臉書留言表達不捨哀悼，據悉，朱為人豪邁，在道上中生代中頗具分量，告別式預定8月13日舉行，目前也趕搭中。

    據了解，朱振岳是台中市大坑地區聞人朱漢堂之子，朱漢堂過去與台中的「縱貫線老大」、「黑道仲裁者」，綽號「憨面大仔」的李照雄淵源頗深，朱振岳在耳濡目染下也學習經商，在台中市經營「無二洋蔥紅酒」、進口車等事業投資，名下擁勞斯萊斯「幻影」、賓利等名車，加上對朋友豪爽，在中生代中頗具知名度及分量。

    2017年間，紅酒店員工駕駛「幻影」出車禍，在台中街頭追撞公車，修繕費用粗估上百萬，他不但霸氣說「不用賠了」，不用員工賠了，還將理賠金捐給前一年重創台灣的莫蘭蒂颱風受災戶，協助賑災，因此還一度躍上新聞版面，但他多年前罹患口腔癌，雖開刀治療控制，但近年來仍飽受復發之苦還曾赴國外求醫，但昨仍因癌症病逝。

    不過，朱振岳也曾捲入刑事案件，檢警2020年間偵辦一宗跨國大型詐騙案，警方從歐洲小國拉脫維亞內，將110名台灣騙徒押解回台受審，檢方查出幕後2名金主，其中1人是黃重嘉，另1人就是朱，檢方依加重詐欺罪、組織犯罪防制條例等罪，將2人及9名幹部等10多人起訴，全案截至目前尚未審結，朱已因癌逝世。

    告別式場目前趕搭中。（民眾提供）

    告別式場目前趕搭中。（民眾提供）

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