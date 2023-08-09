瑪莎拉蒂三煞首惡張敦量 有逃亡疑慮再延押2個月

二審裁定張敦量再延長羈押2個月。（資料照）

2023/08/09 15:17

〔記者張瑞楨／台中報導〕2021年11月間，因擦撞細故而將宋姓大學生打得一度命危的「瑪莎拉蒂三煞」，首惡張敦量羈押已經超過1年半，一審被依殺人未遂等罪名判刑9年的他，上月再度聲請交保，張的父親還提出賠償700萬元的和解條件，但雙方仍未達成和解，台中高分院認為，張還是有逃亡等疑慮，裁定從本月23日起再度羈押兩個月，可抗告。

張敦量從2021年11月被羈押之後，羈押至今達1年9個月餘，至於另外2名共犯李韋霖（27歲）、陳勁豪（21歲），已於去年交保，張敦量是目前唯一羈押的被告，張敦量的辯護律師聲請交保，理由包括沒有逃亡之虞、也沒有逃亡事實，張父也願意賠償700萬元，但還是沒有達成和解。

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台中高分院法官認為，張涉嫌的殺人未遂罪名，一審法院認定有罪，而判處有期徒刑8年，並與其所犯2次強制罪所處有期徒刑1年、10月，合併定應執行有期徒刑9年，張的犯罪嫌疑確屬重大；他觸犯的殺人未遂罪，是死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑的重罪，而重罪常伴有逃亡的高度可能，這是趨吉避凶、脫免刑責、不甘受罰的基本人性，張逃匿規避審判與刑罰執行的可能性甚高。

法官認為，被害人宋姓學生當時傷勢嚴重，一度命危，幸經送醫救治而未衍生死亡憾事，「權衡國家刑事司法權之有效行使、社會秩序及公共利益、被告人身自由私益及防禦權受限制之程度」，交保或責付等，都不足以確保審判或執行能順利進行，有繼續羈押之必要，裁定從本月23日起，延長羈押2月。

一審判決指出，此案發生於前年11月7日凌晨發生小車禍後，搭乘瑪莎拉蒂的張敦量，僅因擦撞細故，先對宋生與車內女同學（有未成年少女）恐嚇威脅，或威逼「下車」，張敦量於路旁毆打宋生，李韋霖與陳勁豪架住宋生，讓張反覆毆打，宋生倒地時，張敦量「頓起殺機」、「突起殺意」，用腳踹擊宋生頭部，「目無法紀、手段兇殘、惡性與犯行都重」，宋生因急救而倖免於死，但至今仍有四肢功能受損的重傷害（例如寫字困難），張敦量判刑9年，李韋霖與陳勁豪各依傷害致重傷害罪（架住宋生、讓張敦量毆打）、強制罪，2人各4年8月，目前上訴中。

張敦量於案發時，手持球棒威逼宋姓大學生的兇狠模樣。（資料照）

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