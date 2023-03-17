瑪莎拉蒂惡煞判太輕？ 中檢上訴指「兇狠殘暴、幾無人性」求重判

張敦量持球棒威嚇宋生，中檢質疑他「兇狠殘暴、幾無人性」。（記者張瑞楨翻攝）

2023/03/17 17:44

〔記者張瑞楨／台中報導〕發生於2021年間，引發輿論沸騰的「瑪莎拉蒂三煞」毆打宋姓大學生命危一案，台中地方法院本月1日判決，首惡張敦量依殺人未遂等罪名判刑9年，兩名共依傷害致重傷害等罪名，各判刑4年8月，台中地檢署提起上訴，理由包括三人都量刑太輕，且張敦量手段兇狠殘暴、幾無人性，完全視人命於無物，依加重量刑。

台中地院一審判刑內容，是張敦量（25歲）、李韋霖（27歲）、陳勁豪（21歲）三人，前年11月7日凌晨發生小車禍後，先對宋生與車內女同學（有未成年少女）恐嚇威脅，或威逼「下車」（三人各觸犯兩次強制罪），張敦量於路旁毆打宋生，宋生倒地後，他還不罷手，由李、陳兩人架住宋生，讓張反覆毆打。

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宋生再度倒地時，張敦量「頓起殺機」、「突起殺意」，用腳踹擊宋生頭部，目無法紀、手段兇殘、惡性與犯行都重，宋生因急救而倖免於死，但至今仍有四肢功能受損的重傷害（例如寫字困難）。

法官強調，這三人於犯後避重就輕、圖卸刑責，沒有賠償宋生，張敦量依殺人未遂罪判刑8年，兩次強制罪各判刑1年、十月，合併應執行9年，李韋霖與陳勁豪各依傷害致重傷害罪（架住宋生、讓張敦量毆打）判刑4年，兩次強制罪分別判刑7月、8月，合併執行各4年8月。

台中地檢署今天（17日）上訴二審，理由為三人恐嚇車內學生（宋生的同學），有人沒有成年，三人觸犯的強制罪部分，依「兒童及少年福利與權益保障法」，故意對兒童或少年犯罪，應該加重其刑，但台中地院卻沒有加重，「顯有違誤，且量刑過輕」。

另外，台中地院認為，李與陳兩人，台中地院是依「共同犯傷害致重傷罪」論刑，但中檢認為三人量刑太輕，且應該改用共同殺人未遂罪論處，前者可處3至10年徒刑，後者則是最重可判處無期徒刑。

台中地檢署還強調，首惡張敦量的殺人未遂部分，「其手段兇狠殘暴，幾無人性，完全視人命於無物」，一審量刑太輕，應加重量刑。

中檢上訴指控張敦量，「兇狠殘暴、幾無人性」，聲明重判。（記者張瑞楨翻攝）

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