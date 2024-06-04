搭肩、摸手正妹被訴性騷 法官改依「強制罪」論處

男子對女學生搭肩、摸手，檢方依違反性騷擾起訴，高雄高分院改依強制罪論處並定讞。（情境照）

2024/06/04 06:59

〔記者鮑建信／高雄報導〕搭肩、摸手觸犯何罪，引發院檢論戰！一名正妹女大生考試當天，在學校旁被張姓男子藉故搭訕，涉嫌趁機搭肩、摸手臂，檢方依違反性騷擾防治法起訴，高等法院高雄分院認定構成強制罪，判處拘40天定讞。

檢方指出，2021年11月8日晚上6點多，女大生小茹（化名）途經校區側門前，欲進入校園考試，張男藉故攀談之際，涉嫌強行伸手搭她左肩，手掌隨後貼著皮膚滑動，進而撫摸左手臂，她往後閃躲並抽身離去。

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張男雖承認搭訕問話，將手放在小茹左肩較久，但辯稱詢問附近租屋資訊，沒有不法意圖，她也無恐懼或脫逃，更未向外求援，並告知租屋資訊，可以看學校公佈欄，否認犯行。

橋檢承辦檢察官指張男搭肩、摸手等舉止，觸犯性騷擾防治法並起訴。

地院卻有不同見解，所謂「性騷擾」，指對被害人身體為偷襲式、短暫性、有性暗示的不當觸摸，含有調戲意味，而使人有不舒服感覺，但張男所為不是乘人不及偷襲式等觸摸，應以強暴方式致使小茹無法自由離開，改依強制罪判處拘40天，如易科罰金，以1000元折算1日。

檢方不服上訴，高雄高分院認為原審認事用法，並無不妥，判決駁回並定讞。

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