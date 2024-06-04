竹市議員劉崇顯：消防局應釐清公布2殉職勇消無線電完整譯文

竹市議員劉崇顯說，消防局應盡速釐清公布兩殉職勇消無線電完整譯文。（市府提供）

2024/06/04 08:51

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市晴空匯大火奪走兩位勇消性命，有爆料者提供當時無線電，內有2人呼叫Mayday金山立鑫跟詠真受困在樓梯間，新竹市議員劉崇顯呼籲消防局應該要盡速釐清並公布完整譯文，追查真相不是為了獵巫究責，也請消防局不要用徹查違法洩密恫嚇吹哨者，大家都是為了從中檢討精進出更好的火場安全管理機制。

劉崇顯臉書發表文字，內容為消防員：「Mayday 金山立鑫跟詠真受困在樓梯間」「無線電請勿佔頻 mayday mayday」、「金山立鑫跟詠真呼叫我們兩個受困在樓梯間」、「Mayday Mayday 金山立鑫跟詠真受困在樓梯間」；現場同仁：「 Mayday的同仁請保持冷靜喔，告訴我你的位置」，消防員「金山立鑫跟詠真受困在樓梯間 Mayday」。

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他說，上週幾位議員就收到匿名吹哨者，對於火場安全管理可能存在疏失的指控，以及疑似現場消防員的錄音檔，聽著消防員從一開始還保有專業素養語氣的求救，到最後用急促帶點無助的語氣回覆指揮官，真的是感到相當心碎，難以想像消防員在這其中究竟是歷經了多麼艱難的局面。

身為義消的曾資程議員在上週的質詢中要求消防局長李世恭核實吹哨者的陳情內容，沒想到卻被扭曲成指控現場人員見死不救，而受到許多謾罵，令人不捨，釐清事實的真相，難道不是現階段應該做的事嗎？究竟吹哨者是為了什麼原因，需要痛心地揭露這一切？

他要問，為何兩名消防員不在大隊的安全管理機制中？為何明明有多次呼救且回報身分與受困位置，局長卻在答詢時說只聽到一次呼救，且沒有回報身分位置？救援還因此等到清點人數後才行動，其中的落差都需要說明清楚，也給家屬一個交代，不要讓真相石沉大海。

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