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未列管制名單 2殉職勇消5求救 早說人名位置

新竹市議員楊玲宜昨質詢指出，他收到匿名民眾提供錄音檔，指出殉職2員發出不只一次求救訊息。（資料照）

新竹市議員楊玲宜昨質詢指出，他收到匿名民眾提供錄音檔，指出殉職2員發出不只一次求救訊息。（資料照）

2024/06/04 05:30

新竹議員收到民眾提供錄音檔

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市「晴空匯」火警造成消防員李詠真及周立鑫殉職，新竹市議員楊玲宜昨質詢指出，他收到匿名民眾提供殉職人員發出不只一次求救訊息，錄音內容在最後一次凌晨零點十五分，指揮官終於收到訊號回覆，對方很明確說他是誰、受困哪裡。新竹市消防局長李世恭說，零點十五分收到兩聲Mayday訊號，訊號非常微弱，也沒有說是誰，目前也在調查為何管制站上沒有兩名殉職同仁的名字。

調查為何管制站無殉職同仁名字

有民眾透過媒體爆料，這五段錄音檔分別在當天凌晨零點十分第一次喊「Mayday Mayday金山立鑫跟詠真受困在樓梯間，我現在搜救暫停」，之後每隔卅秒至一分鐘再呼救「Mayday Mayday金山立鑫跟詠真受困在樓梯間」、「Mayday Mayday金山立鑫跟詠真呼叫，我們兩個受困在樓梯間」，直到零點十五分，現場同仁回覆「Mayday的同仁請保持冷靜，告訴我你的位置」，兩殉職消防員最後一次呼救內容為「金山立鑫跟詠真受困在樓梯間，收到。」

李世恭表示，所有現場人員，最後一次聽到Mayday，是兩聲Mayday而且訊號非常微弱，也沒有說是誰，如果有聽到是誰，就不會去清點現場人數。

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