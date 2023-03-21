「瑪莎拉蒂三煞」首惡張敦量 否認犯行、可能畏罪逃亡再押2個月

張敦量從前年11月羈押至今，已經羈押達1年4個月餘。（記者張瑞楨翻攝）

2023/03/21 10:32

〔記者張瑞楨／台中報導〕在2021年11月間，因擦撞細故而將宋姓大學生打得一度命危的「瑪莎拉蒂三煞」，首惡張敦量至本月23日羈押期滿，其律師雖指稱，張敦量並無逃亡之虞或逃亡的事實，請求交保，台中地方法院卻認為，他已於一審判刑9年，全案尚未確定，他的犯行情節甚重、判刑亦重，且迄今仍否認殺人未遂犯行，有畏罪逃亡的可能，裁定本月24日起，再延長羈押2個月。

張敦量從2021年11月被羈押之後，至本月為止，已經羈押達1年4個月餘，他被起訴之後，台中地方法院又羈押至今，至於另外2名共犯李韋霖（27歲）、陳勁豪（21歲），已於去年交保，張敦量是目前唯一羈押的被告。

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張敦量的辯護律師說，張沒有逃亡之虞、也沒有逃亡的事實，聲明交保，法官卻認為，張敦量還是有繼續羈押的原因與理由，也有羈押的必要性，原因包括他觸犯的殺人未遂罪，是最輕本刑10年以上有期徒刑之罪，而且已經判決有罪（殺人未遂判刑8年，強制罪判刑各1年、10月，合併執行9年）。

台中地院強調，張敦量犯行的情節甚重，而且他至今仍否認殺人未遂犯行，顯示他仍有畏罪逃亡的可能，裁定再延長羈押2個月。

台中地院一審已於今年3月1日判刑，認定張敦量（25歲）、李韋霖、陳勁豪3人，前年11月7日凌晨發生小車禍後，先對宋生與車內女同學（有未成年少女）恐嚇威脅，或威逼「下車」（3人各觸犯2次強制罪），張敦量於路旁毆打宋生，李、陳2人則架住宋生，讓張反覆毆打。

宋生倒地時，張敦量「頓起殺機」、「突起殺意」，用腳踹擊宋生頭部，「目無法紀、手段兇殘、惡性與犯行都重」，宋生因急救而倖免於死，但至今仍有四肢功能受損的重傷害（例如寫字困難），張敦量判刑9年，李韋霖與陳勁豪各依傷害致重傷害罪（架住宋生、讓張敦量毆打）、強制罪，2人各4年8月。

台中地檢署認為量刑太輕，且3人恐嚇車內學生，其中有1人尚未成年，3人觸犯的強制罪部分，依「兒童及少年福利與權益保障法」，故意對兒童或少年犯罪，應該加重其刑，但台中地院卻沒有加重「顯有違誤」，張敦量更是「手段兇狠殘暴，幾無人性，完全視人命於無物」，一審量刑太輕，檢方上訴二審，聲明加重量刑。

張敦量手持球棒，威嚇宋生的畫面，台中地院裁定再延長羈押。（記者張瑞楨翻攝）

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