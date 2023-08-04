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    不放棄線索！大甲警幫海灘無名屍找到回家的路

    海巡人員在雙寮海堤外海濱岸邊發現鄭男遺體。（記者張軒哲翻攝）

    海巡人員在雙寮海堤外海濱岸邊發現鄭男遺體。（記者張軒哲翻攝）

    2023/08/04 09:13

    〔記者張軒哲／台中報導〕台中大甲區雙寮海堤上月29日發現一具男屍，大甲警分局西岐所員警到場並未發現死者身上攜有任何證件，採證生理跡證比對也沒有任何結果，案情一度陷入膠著，西岐所承辦員警陳榮志靠著鍥而不捨的努力，最終查出是苗栗縣苑裡鎮30歲鄭男，鄭父也感謝警方查出兒子身分，兒子能早日入土為安。

    大甲警方今日指出，陳榮志於7月29日上午接獲海巡署松柏安檢所通報，雙寮海堤外海濱岸邊發現一具遺體，經消防人員到場檢視已明顯死亡多時，所以未送醫。陳員現場查看死者並未發現明顯異常外傷，且死者身上也沒有遺留其他證件物品，無法立即確認身分，陳員查詢近日警政機關受理失蹤人口案件，還是沒有找到與死者特徵相符之通報案件。

    陳員除依無名屍程序報請台中地檢署檢察官刑事相驗外，並積極調閱該落水處沿途監視系統錄影紀錄逐一比對，期盼能早日找出無名屍真實身分，讓死者入土為安，惟均無所獲。直到30日傍晚陳員再度比對警政失蹤人口報案紀錄，發現通霄分局社苓派出所於30日受理民眾鄭父報協尋失蹤人口資料，與死者部分特徵相符，立即通知鄭父至西岐派出所指認，鄭父從死者左手腕刺青與佛像項鍊等特徵，確認死者身分。

    據了解，鄭男的轎車停在雙寮海堤附近，車內滿是細沙，也有輕生相關物品，警方也查出他原本先至苑裡鎮海邊徘徊，也有到大賣場。鄭男平常與祖父母住苑裡鎮，祖母年初往生後，鄭男長期情緒不佳，疑似想不開。

    西岐派出所所長黃益全表示，失蹤人口若經一段時間仍未尋獲，不要放棄希望，家屬可直接到警局鑑識中心申請DNA採樣比對，多一種協尋管道、便多一次機會，也讓身分不明之死者，能早日找到回家的路。

    西岐所警員陳榮志查出無名屍身分。（記者張軒哲翻攝）

    西岐所警員陳榮志查出無名屍身分。（記者張軒哲翻攝）

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