為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    婦人離家22年只有「臨時姓名」 過世5年後警解開身分之謎

    莊婦小兒子在吳員（右）帶領下，來到媽媽墓前，多所感觸。（警方提供）

    莊婦小兒子在吳員（右）帶領下，來到媽媽墓前，多所感觸。（警方提供）

    2021/08/28 13:00

    〔記者楊金城／台南報導〕一名莊姓婦人在22年前離家失聯，近5年前流浪到新竹市被收容安置，臨時姓名古小蓮，隔年病逝，警界尋人高手、台南市麻豆警分局巡佐吳孟宇花4年時間查出莊婦身分，找到莊婦兒子，了卻家人心願。

    56年次的莊婦在2016年12月時，被人發現在新竹市街頭遊蕩，疑似有精神障礙，因身上並無攜帶任何可證明身分之文件，在無法查明身分的情況下，只能暫時由新竹市政府社會處協助收容安置，莊婦隔年4月去世，由社會處進行後事處理，安葬於新竹市公墓後，以無名屍結案。

    南警吳孟宇在2016年12月開始，就查到「古婦」通報資料，之後開始著手比對各地協尋失蹤人口的資料，即使婦人在2017年過世，吳員仍然鍥而不捨，尋找各種可能的線索，在歷經近4年後，比對上百筆資料，本月終於在系統中查得走失的莊婦協尋紀錄，幾經連繫莊婦兒子後，婦人的身分之謎終於解開。

    原來莊婦患有精神疾病，22年前離家後便不見蹤影，家人報案協尋，但一直音訊全無，莊婦離家當年，最小兒子年僅5歲，麻豆分局通知他出面指認。

    昨天（27日）指認時，莊婦小兒子一看到照片就認出是其母，並在吳員帶領下，來到莊婦墓前，一言不發的凝視，多所感觸，知悉當年離家母親的下落，對家屬來說已是最好的選擇。

    麻豆分局長許敏能呼籲，倘若民眾家中有人走失，可就近向警察機關報案請求協尋，也鼓勵員警多發揮同理心，秉持視為民服務的精神，讓更多失蹤者能早日與家人團圓。

    警界尋人高手台南市麻豆警分局巡佐吳孟宇。（警方提供）

    警界尋人高手台南市麻豆警分局巡佐吳孟宇。（警方提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    只憑2條辮子！尋人神探許組長 助失蹤16年女子落葉歸根
    2021/08/14 17:35

    只憑2條辮子！尋人神探許組長 助失蹤16年女子落葉歸根
    無名屍5年無法落葉歸根 尋人神探憑一串鑰匙幫祂找回家人
    2021/06/27 12:09

    無名屍5年無法落葉歸根 尋人神探憑一串鑰匙幫祂找回家人

    下半年推案熱區 南區宜居住宅好搶手
    詭譎！中正大學真有2個阮哲夫同年入學 1念哲學系、1讀哲學所
    2021/05/07 15:41

    詭譎！中正大學真有2個阮哲夫同年入學 1念哲學系、1讀哲學所
    攔查未開大燈男子 警意外幫9旬老翁找回失聯7年兒子
    2021/02/06 09:27

    攔查未開大燈男子 警意外幫9旬老翁找回失聯7年兒子

    智能定期不定額 股債基金全面0手續費
    獨家》失蹤12年女童父親是退休警 學弟欣慰幫忙找到人
    2020/12/09 17:50

    獨家》失蹤12年女童父親是退休警 學弟欣慰幫忙找到人
    彰化離婚女帶女兒躲高雄12年被尋獲 23歲女兒僅36公斤
    2020/12/09 10:25

    彰化離婚女帶女兒躲高雄12年被尋獲 23歲女兒僅36公斤
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播