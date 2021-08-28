婦人離家22年只有「臨時姓名」 過世5年後警解開身分之謎

莊婦小兒子在吳員（右）帶領下，來到媽媽墓前，多所感觸。（警方提供）

2021/08/28 13:00

〔記者楊金城／台南報導〕一名莊姓婦人在22年前離家失聯，近5年前流浪到新竹市被收容安置，臨時姓名古小蓮，隔年病逝，警界尋人高手、台南市麻豆警分局巡佐吳孟宇花4年時間查出莊婦身分，找到莊婦兒子，了卻家人心願。

56年次的莊婦在2016年12月時，被人發現在新竹市街頭遊蕩，疑似有精神障礙，因身上並無攜帶任何可證明身分之文件，在無法查明身分的情況下，只能暫時由新竹市政府社會處協助收容安置，莊婦隔年4月去世，由社會處進行後事處理，安葬於新竹市公墓後，以無名屍結案。

請繼續往下閱讀...

南警吳孟宇在2016年12月開始，就查到「古婦」通報資料，之後開始著手比對各地協尋失蹤人口的資料，即使婦人在2017年過世，吳員仍然鍥而不捨，尋找各種可能的線索，在歷經近4年後，比對上百筆資料，本月終於在系統中查得走失的莊婦協尋紀錄，幾經連繫莊婦兒子後，婦人的身分之謎終於解開。

原來莊婦患有精神疾病，22年前離家後便不見蹤影，家人報案協尋，但一直音訊全無，莊婦離家當年，最小兒子年僅5歲，麻豆分局通知他出面指認。

昨天（27日）指認時，莊婦小兒子一看到照片就認出是其母，並在吳員帶領下，來到莊婦墓前，一言不發的凝視，多所感觸，知悉當年離家母親的下落，對家屬來說已是最好的選擇。

麻豆分局長許敏能呼籲，倘若民眾家中有人走失，可就近向警察機關報案請求協尋，也鼓勵員警多發揮同理心，秉持視為民服務的精神，讓更多失蹤者能早日與家人團圓。

警界尋人高手台南市麻豆警分局巡佐吳孟宇。（警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法