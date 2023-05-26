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    獨家》消失的關鍵62分鐘！5億高中生離奇墜樓亡 兩人屋內到底說了什麼？

    法醫高大受賴母委託，曾到墜樓大樓外實地勘查。（資料照）

    法醫高大受賴母委託，曾到墜樓大樓外實地勘查。（資料照）

    2023/05/26 00:06

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市5億賴姓高中生墜樓案情撲朔迷離，跡象顯示，賴姓死者並非男同志，卻在死前不到2小時前與夏男登記結婚，且兩人從登記完騎車雙載回到夏男住處，賴男又在62分鐘後被發現墜樓身亡，等於這關鍵62分鐘內僅兩人獨處，到底說了什麼又發生了什麼事？是否曾爭執？都是檢警急欲釐清的重點。

    檢警偵辦5億高中生離奇墜樓案，目前已將死者及夏男的手機送數位鑑識，並等待死者解剖報告出爐，確認死因及是否有毒物反應，雖初步推論是墜樓，但因案發地點是夏男住處，加上夏、賴2人才剛登記結婚，賴母強烈質疑是謀財害命，夏男疑有殺人動機，檢方在5日諭令夏男30萬元交保，並未直接請回。

    據了解，5月4日案發當天，賴生向學校請喪假，準備已逝父親的牌位及塔位事宜，沒想到出門前約7點多，夏男突然跑到賴家，以「教授如何處理房地產」為由，要賴男帶著身分證件跟他出門，實則要登記結婚，但因依規定，結婚登記書約上需有2位年滿20歲以上證人簽名或蓋章，騎車雙載兩人開始到一些連鎖咖啡店或是超商找證人但遭拒。

    上午9點多，兩人好不容易在一家超商內找到一名曾在國外求學，且短暫工作的男子，可能是觀念較開放，對方得知原委後同意簽名，接下來兩人持續碰壁，直接到北屯戶政事務所碰運氣，剛好當時有幾對新人正在辦理登記，兩人找到一名年輕伴郎央求後得到簽名，在9時50分許完成結婚登記。

    而這部分檢警已找到結婚當天2位證人、2位戶政人員說詞，4人互不認識，但說法大致相符，接著兩人在上午10時許一起回到北屯區旱溪西路的夏男住處，期間夏男稱因騎了一上午機車全身都是汗，先到浴室洗澡前，就看到賴生在客廳拿了一罐啤酒獨飲，他心想可能是賴生最近家中有喪事，心情不佳，因此也沒多問就進浴室。

    未料洗完澡就不見賴聲，當時的時間點在11點8分左右，夏男也沒看到賴生一早出門時穿的拖鞋，他衝下樓察看並詢問大樓保全，才驚知賴生在11點2分左右墜樓；由於跡象顯示，賴生並非男同志，卻在死前不到2小時前與夏男登記結婚，又從抵夏男住處算起的62分鐘後，被發現墜樓身亡。

    由於這關鍵的62分鐘內僅兩人獨處，期間到底說了什麼又發生了什麼事？是否曾爭執？不免啟人疑竇，都是檢警急欲釐清的重點。

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