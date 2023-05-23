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    5億高中生離奇墜樓9疑點變14項！ 律師3聲明徵求行車紀錄器

    賴母23日上午在律師許哲維陪同下現身地檢署說明案情。（記者許國楨攝）

    賴母23日上午在律師許哲維陪同下現身地檢署說明案情。（記者許國楨攝）

    2023/05/23 14:27

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市5億賴姓高中生離奇墜樓案，繼昨日傳喚夏姓父子到庭說明，台中地檢署今天也傳喚賴母出庭，賴母與律師提出9項疑點請求證據調查，結束2小時訊問後，律師代為發表3點聲明，除請求證據調查部分，從9項增加到14項，也聲請夏姓被害人測謊，另呼籲事發當天（5/4）行經該處民眾，提供行車記錄器釐清案情。

    賴母23日上午在律師許哲維的陪同下現身地檢署，律師指出，今天出庭說明，主要是配合檢察官的傳訊說明案情，也具狀請檢察官調查相關證據，狀內共9項證據申請調查，主要都是針對法醫高大成協助驗屍後，提出包括毒物跟指紋等相關疑點的建議。

    而歷經2小時的庭訊，律師許哲維代賴母發言並提出3點聲明，第一點感謝檢方給予告訴人完整陳述相關意見機會，非常希望警方、鑑識人員確實遵守檢察官的指導；第二點是因檢察官的協助，將調查證據從9項增加為14項，證據內容從通聯記錄、現場死者的傷勢、到體內有無毒物反應等。

    最後一點則是，家屬要向關心這件事情的所有人表達感謝之意，也想請各位民眾，「如果您剛好在5月4日經過旱溪西路三段，您剛好開車經過，有行車紀錄器的話，希望可以幫忙提供給家屬、律師或媒體，我們非常需要影片」，以釐清賴男到底是從那一層樓墜落，都有助於案情的釐清。

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