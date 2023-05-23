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    5億高中生離奇墜樓 高大成直言顱內有無血塊是關鍵

    高大成認為賴生死後墜樓成份大，他示範墜樓必須跨過超過1公尺的欄杆，建議詳查墜樓前在攀欄杆留下的指紋、掌紋及滑落痕跡。（記者蔡淑媛攝）

    高大成認為賴生死後墜樓成份大，他示範墜樓必須跨過超過1公尺的欄杆，建議詳查墜樓前在攀欄杆留下的指紋、掌紋及滑落痕跡。（記者蔡淑媛攝）

    2023/05/23 22:39

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市賴姓高三生擁有5億房地產在本月同性結婚後2小時，竟離奇墜樓身亡，母親控訴遭謀財害命，全案疑點重重。法醫高大成指出，有人爆料賴生全身多處骨折且顱內出血，但經他勘驗現場及遺體後，遺體外觀完整，僅右臂有出血，非常罕見，加上賴生頸部有輕微瘀痕，推斷如果解剖後顱內出血卻沒有血塊，極有可能是死後才墜樓。

    高大成直言賴生「如果從10樓墜樓又掉在那個位置，除了滑落沒有其他可能！」他認為，賴生從10樓掉落，全身多處骨折、顱內出血，卻無熊貓眼、外表也僅右臂有出血，身體外觀完整，鼻樑沒骨折、耳朵也沒擦傷，懷疑他墜樓前就死亡，加上墜落位置距離建物僅2.2公尺，不是像自己跳樓，而像是從建物滑落。

    高大成說，他驗屍時發現賴生頸部有輕微瘀痕，可能被反扣肩頸、從10樓丟下，撞擊到2樓造景平台後掉落，死後墜樓成份大，因此也要詳查墜樓前在攀欄杆留下的指紋、掌紋及滑落痕跡。

    高大成強烈建議檢驗賴生體內是否有毒藥反應，像葡萄催芽劑只要5cc到10cc就能致死，而且進入體內就會轉變成酒精，11年前就有曾被人拿來加入酒裡面犯案，一般的毒藥物檢測驗不出來，因此要驗體內酒精含量，以賴生在現場有喝一點啤酒，如果吐氣含酒精濃度約0.05毫克/公升，如果增加到0.1或0.5毫克，被下毒葡萄催芽劑的可能就增加。

    另外還有麻醉劑哥羅芳，一旦吸入人體就會代謝為碳水化合物，也是難以察覺的下毒藥，而他也向外界徵求有在案發時5月4日早上10點半到11點間有經過該處的人車，是否有行車紀錄器拍到有人在10樓，也可佐證。

    法醫高大成認為，賴生從10樓墜樓，全身多處骨折、顱內出血，外觀僅右臂出現瘀青，身體外觀完整，懷疑墜樓前就死亡。（翻攝自高大成臉書）

    法醫高大成認為，賴生從10樓墜樓，全身多處骨折、顱內出血，外觀僅右臂出現瘀青，身體外觀完整，懷疑墜樓前就死亡。（翻攝自高大成臉書）

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