5億高中生墜樓 律師聲請配偶夏男測謊

賴姓高中生離奇墜樓案，賴母（左）昨在律師陪同下出庭，結束訊問後，律師發表聲明，請求將證據調查增加到十四項。（記者許國楨攝）

2023/05/24 05:30

提14項疑點請求調查 盼民眾提供行車記錄器 釐清案情

〔記者許國楨、陳建志、蔡淑媛／台中報導〕台中市五億賴姓高中生離奇墜樓案，繼前天傳喚賴男的夏姓同婚配偶與夏父到庭說明，台中地檢署昨也傳喚賴母出庭，賴母與律師提出九項疑點請求證據調查，結束兩小時訊問後，律師代為發表三點聲明，除請求證據調查從九項增加到十四項，同時聲請對夏姓被告測謊，另呼籲事發當天行經賴男墜樓案發處的民眾，提供行車記錄器釐清案情。

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母校︰他生前還和同學規劃出遊

另賴男就讀的高中透露，賴男已透過繁星推薦錄取東海大學哲學系，並和同學討論規劃出遊，且高二曾因追求異性心儀對象遭拒接受輔導，如今傳出同婚、墜樓，師生同感震驚，校方已多次和家屬聯絡提供協助。

賴母昨上午在律師許哲維的陪同下現身地檢署，許哲維指出，主要是配合檢察官傳訊說明案情，也具狀請檢察官調查相關證據，狀內共九項證據申請調查，主要都是針對法醫高大成協助驗屍後，提出包括毒物跟指紋等相關疑點建議。

高大成懷疑 墜樓前已死亡

而歷經兩小時庭訊，許哲維代賴母提出三點聲明，第一點感謝檢方給予告訴人完整陳述相關意見機會；第二點是因檢察官協助，將調查證據從九項增加為十四項，證據內容從通聯記錄、現場死者傷勢、到體內有無毒物反應等，最後一點則是向各界關心表示感謝，並向外呼籲「如果您剛好在五月四日經過旱溪西路三段，或剛好開車經過，有行車紀錄器的話，希望可以幫忙提供給家屬、律師或媒體，我們非常需要影片」，以了解賴男到底是從那一層樓墜落，都有助於案情的釐清。

另法醫高大成昨認為，賴生從十樓墜樓，全身多處骨折、顱內出血，但無熊貓眼、外觀也僅右臂出現瘀青，身體外觀完整，懷疑墜樓前就死亡，加上墜落位置距離建物僅二．二公尺，不是像自己跳樓，而像是從建物滑落，加上賴生頸部有輕微瘀青，可能被反扣肩頸、從十樓被丟下，撞擊到二樓造景平台後掉下，死後墜樓成份大，因此也要詳查墜樓前在攀把欄杆留下的指紋、掌紋及滑落痕跡。

高大成也強烈建議檢驗賴生體內是否有毒藥反應，像葡萄催芽劑只要五到十cc就能致死，而且進入體內就會變成酒精，一般的毒藥物檢測驗不出來，因此要驗體內酒精含量，如果抽血的酒精濃度高於十mg/dL要就懷疑，另外還有麻醉劑哥羅芳，一旦吸入人體就會代謝為碳水化合物，也是難以察覺的下毒藥物。

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