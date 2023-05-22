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    5億高中生墜樓亡同婚配偶偵訊5小時後請回 被問「你愛他嗎」反應曝光

    歷經5小時偵訊被請回，夏男步出地檢署不發一語。（記者許國楨攝）

    歷經5小時偵訊被請回，夏男步出地檢署不發一語。（記者許國楨攝）

    2023/05/22 16:39

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市賴姓高中生繼承5億不動產，本月初與夏男登記結婚，2小時後墜樓亡，全案疑點重重，賴母指控同婚夏姓配偶謀財害命，檢警5日先傳喚夏男偵訊，今天首度召開偵查庭，夏男父子也首度現身，歷經5小時庭訊後，檢方將兩人請回，而夏男步出地檢署面對「你愛他嗎？」等問題，仍是不發一語，情緒無明顯波動。

    今天首度召開偵查庭，檢方指揮警方出動6名刑警，全程陪同也是首度現身的夏姓父子出庭，開庭前但面對媒體詢問為什麼不歸還房產？是否推落賴男？為什麼沒到靈堂拈香？等問題，全程不發一語，面無表情步入地檢署開庭，檢方則針對查扣手機、筆電數位採證結果、及與死者結婚原因、案發前狀況等疑點進行第二次訊問，續行釐清。

    5小時偵訊期間，檢方將夏姓父子兩人分開庭訊。台中地檢署襄閱主任檢察官詹常輝說，今天是承辦檢察官針對案情疑點，以及被害人家屬的一些說詞進行釐清，隔離訊問是由檢察官針對案情，依照案情需求考量，做出必要的偵訊措施，而夏姓父子訊後請回。

    今天下午3時許，夏姓父子在律師陪同下，搭乘警方的偵防車離開，過程中律師表示，今天是針對檢察官的疑點，出庭釐清，因涉及偵查不公開，所以無法對外說明；而面對媒體包圍詢問「你愛他嗎」、「今天檢察官問了什麼」、「對方是一面之詞嗎」、「真的愛他嗎」等問題，夏男均不發一語。

    夏男匆匆上車離開。（記者許國楨攝）

    夏男匆匆上車離開。（記者許國楨攝）

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