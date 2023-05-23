被問為何不還房產？ 配偶夏男不發一語

夏男步出地檢署不發一語。（記者許國楨攝）

2023/05/23 05:30

〔記者許國楨／台中報導〕台中市賴姓高中生繼承五億不動產，本月初與夏男登記結婚，二小時後墜樓亡，全案疑點重重，賴母指控同婚夏姓配偶謀財害命，檢警五日先傳喚夏男偵訊，昨首度召開偵查庭，夏男與從事代書的父親也首度現身，歷經五小時庭訊後，檢方將兩人請回，夏男步出地檢署面對「你愛他嗎」等問題，是不發一語，情緒無明顯波動。

首次出庭 檢將夏姓代書父子分開庭訊

昨天首度召開偵查庭，檢方指揮警方出動六名刑警，全程陪同首度現身的夏姓父子出庭，開庭前面對媒體詢問為什麼不歸還房產、是否推落賴男、為什麼沒到靈堂拈香等問題，全程不發一語，面無表情步入地檢署開庭，檢方則針對查扣手機、筆電數位採證結果、與死者結婚原因、案發前狀況等疑點進行第二次訊問，續行釐清。

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而歷經五小時偵訊期間，檢方將夏姓父子兩人分開庭訊，針對案情疑點，以及被害人家屬的一些說詞進行釐清，隔離訊問是由檢察官針對案情，依照案情需求考量，做出必要的偵訊措施，而夏姓父子訊後請回。

昨天下午三時許，夏姓父子在律師陪同下，搭乘警方的偵防車離開，律師表示，是針對檢察官的疑點出庭釐清，因涉及偵查不公開，所以無法對外說明；而面對媒體包圍詢問「你愛他嗎」、「今天檢察官問了什麼」、「對方是一面之詞嗎」、「真的愛他嗎」等問題，夏男均不發一語。

台中地檢署襄閱主任檢察官詹常輝說，此案夏姓被告本月五日經檢察官詢問，初步認涉有殺人罪嫌，以三十萬元交保，死者九日完成解剖、採集相關檢體，送法醫研究所調查；死者體內有無酒精、藥物反應，都會逐一釐清，但報告尚未出爐，呼籲外界勿僅憑「主觀臆測」推論犯罪情節。

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