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    首頁　>　社會

    美國欸救菲律賓！船長劉美國霸氣撇下捕黑鮪先救人

    滿勝發6號出海捕黑鮪，才釣到3尾黑鮪就因為救人而返航。（海巡署提供）

    滿勝發6號出海捕黑鮪，才釣到3尾黑鮪就因為救人而返航。（海巡署提供）

    2023/05/25 22:49

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕台灣漁船滿勝發6號前天下午救起2名隨船逐流的菲律賓船員，昨天返港，船長劉美國今天一早再度出海「拚黑鮪」，為何這麼趕？原來劉美國剛開始捕魚就發現落難2人，艙內只有3條黑鮪魚，今天一早拍賣後，立刻返回漁場。劉美國救菲籍人士，有漁業界人士笑稱「『劉美』的救了『流菲』的」、「美國欸救菲律賓」。

    海巡署艦隊分署前天晚間7點27分接獲海巡署轉漁業署監控中心通報，「滿勝發6」漁船在鵝鑾鼻南方80浬發現1艘小船疑似故障，立即救起2名菲籍船員，人員均安，但語言不通，返航東港漁港。艦隊分署調派台菲海域線上巡弋的偉星艦，以最大安全速率趕往協處，請駐菲海巡人員協助聯繫。

    偉星艦前天深夜10點33分與滿勝發6號會合，但湧浪過高，夜色昏暗，考量接駁安全，偉星艦在旁戒護伴航，昨天早上10點完成接駁，下午3點30分平安載返，交由菲律賓駐台代表處辦理後續事宜。

    滿勝發6號已打定主意返航，昨天接駁菲律賓船員後，返回東港卸魚，下午約3點左右入港。船長劉美國說，那天他看到1艘舢板載浮載沉，上面有兩名船員，身為討海人，立刻過去救援，將兩人救上船。

    劉美國說，他船上的外4名外籍漁工都是印尼籍，也無法與菲律賓人溝通，只能比手畫腳，用簡單的單字溝通，發現落難兩人應該是從菲律賓北邊的巴丹島出海要捕魚，但疑似設備不佳，作業到一半就故障，舢板不可能拖回來，只能放水流。

    劉美國指出，他這幾年都是黑鮪季才出海，從旗津趕到東港的親友家後，再到港邊出海，而他的船近40噸，但救到人時，船上只捕到3尾黑鮪和幾尾黃鰭鮪，離滿艙還遠遠不及，經聯絡後，認為應趕回台灣讓菲律賓在台辦事處理，一路上就多煮兩份餐讓兩名菲籍船員吃。

    劉美國早上拍賣完魚後，中午前就再度出港，就為搭上黑鮪季的「月光暝」（月圓）捕撈時機，他說，雖然離滿艙還很遠就回港，但至少這兩人能平安回家，也算做了善事。

    海巡署人員接駁兩名菲律賓船員。（海巡署提供）

    海巡署人員接駁兩名菲律賓船員。（海巡署提供）

    海巡署接駁兩名菲律賓船員，交由菲律賓駐台代表處辦理後續事宜。（海巡署提供）

    海巡署接駁兩名菲律賓船員，交由菲律賓駐台代表處辦理後續事宜。（海巡署提供）

    菲律賓駐台代表處人員接獲海巡署通知，到場關心獲救菲國船員。（海巡署提供）

    菲律賓駐台代表處人員接獲海巡署通知，到場關心獲救菲國船員。（海巡署提供）

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