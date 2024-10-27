為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    騎士撞軍人失控倒地被後車輾斃 駕駛判6月軍人無罪

    林姓騎士撞行人失控倒地被後車輾斃，張姓駕駛和吳姓行人被檢方依過失致死罪起訴，法院判張男有有罪，判吳男無罪。（資料照）

    林姓騎士撞行人失控倒地被後車輾斃，張姓駕駛和吳姓行人被檢方依過失致死罪起訴，法院判張男有有罪，判吳男無罪。（資料照）

    2024/10/27 10:42

    〔記者李立法／屏東報導〕林姓男子晚間騎機車撞上步行的吳姓軍人後失控倒地，結果被後方駕駛自小客車的張姓男子輾過，林姓騎士傷重送醫不治，檢方偵辦後，認為吳男未靠路邊行走、張男駕車未注意車前狀況，均應負起過失責任，依過失致死罪嫌起訴，吳、張兩人都不服喊冤，屏東地院檢視相關證據後，判張男6個月徒刑，可易科罰金，吳男判無罪，均可上訴。

    林男2年多前晚間騎機車行經潮州鎮光春路時，不慎撞上結束軍事任務步行在該路段上的吳姓軍人，林男失控倒地，被後方駕駛自小客車的張男輾過，導致林男身上多處骨折及內出血，傷重送醫不治；檢方偵辦後，認為天色昏暗，吳男未靠路邊行走，致林男閃避不及撞上，張男駕車未注意前方倒地的林男，導致林男被撞擊傷重不治，吳、張2人均應為林男的死亡起負起過失責任。

    張男則強調，當時天黑又下雨，且沒有路燈，他駕車有開車燈，也無法看到被害人倒在路上，根本反應不及；吳男也強調他已儘可能靠路邊行走，還是被林男撞上。

    屏東地院檢視相關證人說法及行車記錄器畫面後，認為張男駕車行經該路段時，見前方有人倒地，還有應變時間，卻未加注意，吳男則已靠邊行走，難以認定有過失責任，依過失致死罪判張男6個月徒刑，得易科罰金，吳男應無罪諭知。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播