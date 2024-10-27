騎士撞軍人失控倒地被後車輾斃 駕駛判6月軍人無罪

林姓騎士撞行人失控倒地被後車輾斃，張姓駕駛和吳姓行人被檢方依過失致死罪起訴，法院判張男有有罪，判吳男無罪。（資料照）

2024/10/27 10:42

〔記者李立法／屏東報導〕林姓男子晚間騎機車撞上步行的吳姓軍人後失控倒地，結果被後方駕駛自小客車的張姓男子輾過，林姓騎士傷重送醫不治，檢方偵辦後，認為吳男未靠路邊行走、張男駕車未注意車前狀況，均應負起過失責任，依過失致死罪嫌起訴，吳、張兩人都不服喊冤，屏東地院檢視相關證據後，判張男6個月徒刑，可易科罰金，吳男判無罪，均可上訴。

林男2年多前晚間騎機車行經潮州鎮光春路時，不慎撞上結束軍事任務步行在該路段上的吳姓軍人，林男失控倒地，被後方駕駛自小客車的張男輾過，導致林男身上多處骨折及內出血，傷重送醫不治；檢方偵辦後，認為天色昏暗，吳男未靠路邊行走，致林男閃避不及撞上，張男駕車未注意前方倒地的林男，導致林男被撞擊傷重不治，吳、張2人均應為林男的死亡起負起過失責任。

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張男則強調，當時天黑又下雨，且沒有路燈，他駕車有開車燈，也無法看到被害人倒在路上，根本反應不及；吳男也強調他已儘可能靠路邊行走，還是被林男撞上。

屏東地院檢視相關證人說法及行車記錄器畫面後，認為張男駕車行經該路段時，見前方有人倒地，還有應變時間，卻未加注意，吳男則已靠邊行走，難以認定有過失責任，依過失致死罪判張男6個月徒刑，得易科罰金，吳男應無罪諭知。

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