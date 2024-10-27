「搖滾台中」湧人潮母女走散 小二女童謹記口訣尋回辣媽

轄區第四分局編排警力因應各種突發狀況。（警方提供）

2024/10/27 10:16

〔記者許國楨／台中報導〕台中年度盛會「搖滾台中」這兩天登場，轄區第四分局出動近百名警力和義交因應各種突發狀況，昨活動首日一名辣媽帶著8歲女兒朝聖，未料因現場湧入8萬人而走失，還好女童謹記「有困難及危險就找警察」口訣，讓母女得以迅速團圓。

台中一年一度的搖滾盛會「搖滾台中」26日、27日於文心森林公園登場，今年首度與日本富士搖滾音樂祭合作，打造台日音樂交流平台，引發熱烈討論，由於適逢假期，轄區第四分局預見民眾攜家帶眷參與盛況，編排警力針對場外出入口加強人、車疏導。

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另場內設置定點警察服務站，並機動編排防扒竊、防踩踏小組，攜帶大聲公、指揮棒，提醒民眾注意自身財物，引導疏散行進方向，慎防脫序及推擠意外發生，由於活動現場分設4個舞台區，有不同的表演內容，各有音樂擁護者，昨單日即湧進8萬人潮，一名國小二年級女童與母親一同前往朝聖，卻不慎迷失方向。

但小女童表現非常鎮定，腦海裡憶起媽媽曾說的：「遇到困難危險就去找警察」，順利在會場內找到警察後，不一會兒功夫，母女倆同時都在警察服務站找到彼此，媽媽不好意思說，太過專注沉浸在音樂氛圍裡，沒有注意到身旁女兒已經不見，幸好女兒謹記「找警察」口訣，也對警方協助致謝，才沒讓女兒發生意外。

分局長陳祥麟表示，每年吸引上萬樂迷與會的「搖滾台中」，是台中的一大盛事，為了讓民眾能盡情享受音樂節歡樂氣氛，請市民務必遵守主辦單位和警察的指示，讓活動圓滿順利落幕。

轄區第四分局編排警力因應各種突發狀況。（警方提供）

女童與媽媽走失想到口訣，順利在會場內找到警察。（警方提供）

母女倆同時在警察服務站找到彼此。（警方提供）

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