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    首頁　>　社會

    軍人約女友出遊硬上 判刑1年8個月、緩刑2年

    黃男去年7月駕車載女友外出遊玩，不顧女友身體不適，曾拒絕、將他推開，依舊「硬」上。（情境照）

    黃男去年7月駕車載女友外出遊玩，不顧女友身體不適，曾拒絕、將他推開，依舊「硬」上。（情境照）

    2023/05/25 11:16

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕擔任職業軍人的黃姓男子，去年7月駕車載女友外出遊玩，2人晚間投宿嘉義市某旅館房間，不顧女友因生理期、服用抗憂鬱症藥物身體不適，曾拒絕、將他推開，依舊「硬」上，完事後女友連忙打電話向友人求救並報警，經嘉義地檢署偵查起訴，嘉義地方法院近日依強制性交罪判處黃男1年8個月有期徒刑，緩刑2年、緩刑期間保護管束，可上訴。

    判決書指出，黃男因見到女友沒穿衣服、僅著內褲，色慾薰心，違反女友意願，不顧女友持續地拒絕，仍強行與女友發生性行為並射精；黃男在法官庭審時供稱，女友當時有說不要，但性慾高漲、沒辦法控制自己立刻停下。

    判決書指出，黃男犯案時具有現役軍人身分，所犯妨害性自主罪屬陸海空軍刑法第76條第1項第7款之罪，又，被害女友已明確拒絕不願發生性行為，黃男知道仍執意與女友發生性行為，涉犯刑法強制性交罪。

    判決書指出，合議庭法官審酌2人為男女朋友並相約一同出遊，相對於一般不認識陌生人而發生相同情節較為輕微，案發後女方有自殘動作而送醫，以及偵查中黃男已與女方以100萬元和解，女方同意減刑等情形，酌量減輕其刑。

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