網友貌似忠良獲准上樓聊天 竟臭臭硬上害她流血法官判賠20萬

小怡吃了藥昏昏欲睡，竟遭貌似忠良的廖男性侵。（情境照）

2023/05/20 14:30

〔記者吳政峰／台北報導〕女子小怡（化名）與廖姓男網友認識多年，2021年間相約見面，廖男堅持送她返家，並央求上樓聊天，小怡見他貌似忠良、點頭同意，未料廖男見她服完藥，竟餓虎撲羊性侵，害小怡下體流血，事後痛罵他「我不喜歡你，身體臭臭的」，提告妨害性自主。高等法院審酌兩人以20萬元和解，日前判廖男2年刑，緩刑5年。

小怡指控，與廖男在網路上交談數年，2021年間相約見面，吃完飯後廖男送她回家，到樓下時說想上樓聊天，她一開始覺得不妥，但後來廖男求了幾次，她見他貌似忠良，還是同意了。

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上樓後兩人閒聊，小怡吃了藥昏昏欲睡，未料廖男竟伸出鹹豬手亂摸胸部跟下體。小怡尖叫「不要碰我」，但遭漠視。小怡深怕慘遭不測，要求廖男去洗手冷靜。沒想到廖男洗完手後反性致勃勃，脫光衣服、餓虎撲羊硬上，完全不理會小怡拒絕求歡。

小怡抵抗不住人高馬大的廖男，研判已無法逃脫，至少要保護自己，憂心得性病，便要求他戴上保險套，期間雖然試圖推開，但雙臂均遭壓制，只好無奈讓廖男逞慾完畢。

事後小怡下體流血，跑去報警驗傷，並傳訊給廖男「我不喜歡你，身上臭臭的，被你硬來我下面有流血，你保險套有掉嗎?我不想懷孕」、「你剛幹嘛硬來，我有告訴你不要碰我」、「我有推開你很多次、只是想睡覺我無法一直回你」、「讓你來是因為我們認識多年，不是對你有意思，不是說好了只來聊天嗎」。

廖男則回「情緒到了」、「對不起，是我自作多情了，是我自以為妳也喜歡我」。

高院指出，強制性交罪為3年以上10年以下有期徒刑，惟考量廖男坦承犯行，並以20萬元和小怡達成和解，獲得小怡原諒表示：「願意給他自新機會，同意緩刑」，遂依刑法第59條「其情可憫」規定酌減其刑。

高院審酌廖男專科畢業、目前待業中，需扶養高齡父母、與小怡的平日關係、犯罪所生的危險或損害、犯罪態度等一切情狀後，判他2年刑、緩刑5年，可上訴。

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