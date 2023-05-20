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    參加廟會認識的小哥哥 拿糖果誘9歲男童「尿他嘴裡」

    9歲男童尿急，李姓男子竟要求「尿他嘴裡」。示意圖。（資料照）

    9歲男童尿急，李姓男子竟要求「尿他嘴裡」。示意圖。（資料照）

    2023/05/20 10:22

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄一名9歲男童阿華（化名）跟家人參加廟會活動時結識李姓男子，阿華家人見李男居無定所，好心帶他回家暫住，沒想到李男竟拿糖果、飲料等食物，誘使阿華幫他口交及拍露鳥照，甚至李男還變態要求阿華尿在他嘴裡，家人查覺有異報警，李男被依妨害性自主等罪判刑4年2月。

    判決指出，去年3月，李姓男子到阿華家借住一小段時間，他見家中沒有大人，先是叫阿華自拍一張露鳥照給他看，阿華拒絕，李男死纏爛打，阿華說不過他，只好拍了一張對焦不清楚的照片，傳給李男後，李男看不清楚鳥樣，要求阿華重拍，但阿華不理他。

    幾天後，李男又趁著阿華家人不在，拉著阿華到浴室洗澡，趁機要求阿華幫他口交，阿華被迫張嘴，李男竟食髓之味，又帶著阿華去電子遊藝場，趁阿華尿急時，要求阿華直接「尿在他嘴裡」。

    同年5月26日凌晨，李男又拉著阿華到浴室口交時，李男因用力過猛，造成阿華不適乾嘔，家人聽到浴室傳來異音上前查看，才驚覺阿華已被狼爪侵擾多時，趕緊帶著他去警局報案。

    高雄地院審理時，李男坦承犯行，並想跟阿華和他媽媽和解換取減刑機會，但阿華和他媽媽都不願意原諒他，法官依妨害性自主罪等罪判刑4年2月，可上訴。

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