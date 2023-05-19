假借改運拐騙到住處 男乩童對女同志伸狼爪下場慘了

涉對女同志伸狼爪性侵的蔡姓男子，被台南地院依強制性交罪判刑四年。（資料照）

2023/05/19 00:08

〔記者王俊忠／台南報導〕1名蔡姓男子與甲姓友人、A女及A女的配偶B女一起吃飯，期間，甲某見A女與B女發生衝突，就告訴B女說「蔡男是乩身，可幫A女改運」，B女不疑有他、同意A女跟他們離去。蔡男藉口有處所可讓A女暫住3天，A女就到蔡男租屋處，不料，蔡男在房內露出狼形、對A女暴力性侵得逞，台南地院依強制性交罪判蔡男4年徒刑。

判決指出，2021年11月7日上午10點許，甲某（涉性侵罪獲檢方不起訴處分）聯絡被告蔡姓男子到台南中西區某店家，與A女及A女的配偶B女一起吃飯。席間，甲某見A女與B女發生衝突，就向B女說「蔡男是乩身，可以幫A女改運」。

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B女不疑有他、同意配偶A女與甲某、蔡男一同離去。之後，甲某對A女說「其配偶B女心情不好，要A女在外面住3天再回去」，蔡男就對甲某說「可以讓A女暫時住在他的租屋處」，甲某就騎車搭載A女前往蔡男位於台南市的租屋處，甲某留下A女後就逕自離去。

不料，2021年11月8日下午4、5點許，蔡男在該租屋處房間內以強暴方式將A女推到床上，不顧A女反抗、強力將A女的衣、褲脫去，再違反A女意願對她性侵得逞。後來，B女察覺有異、報警查出上情，甲某另涉偽證罪被起訴，由台南地院另案審結。

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