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    狼夫愛幼齒11天偷吃3次 處女膜破賴不掉被抓包

    陳姓男子已婚育有2子，瞞著妻子偷吃幼齒小米（化名），11天連續摧殘嫩蕊3次；小米母親察覺有異，帶女兒驗傷發現女兒處女膜破裂，才知女兒童貞被陳男奪走。基隆地院近日審結依對於14歲以上未滿16歲之女子為性交罪，判處2年6月徒刑。（記者林嘉東攝）

    陳姓男子已婚育有2子，瞞著妻子偷吃幼齒小米（化名），11天連續摧殘嫩蕊3次；小米母親察覺有異，帶女兒驗傷發現女兒處女膜破裂，才知女兒童貞被陳男奪走。基隆地院近日審結依對於14歲以上未滿16歲之女子為性交罪，判處2年6月徒刑。（記者林嘉東攝）

    2023/05/24 19:07

    〔記者林嘉東／基隆報導〕陳姓男子已婚育有2子，竟瞞著妻子偷吃幼齒小米（化名），11天連續摧殘嫩蕊3次；小米母親察覺有異，帶女兒驗傷發現女兒處女膜破裂，才知女兒童貞被陳男奪走。基隆地院近日審結依對於14歲以上未滿16歲之女子為性交罪，判處2年6月徒刑。

    30多歲陳男已婚育有2子女，透過線上遊戲，結識未滿16歲的小米，2人進一步透過LINE交往發展成為男女朋友；去年8月間，陳男趁小米母親外出後，跑到小米住處發生性行為；5天後，陳男與小米聊天後，又跑到小米住處嘿咻得逞。

    前2次都趁小米母親不在家，溜到小米床上嘿咻；第3次陳男開車載小米夜遊，在車上與小米發生性行為。

    小米母親察覺女兒行為異常，帶她到醫院驗傷發現女兒處女兒破裂，女兒才說出與陳男發生3次性行為的經過，小米母親獲知後怒告陳男妨害性自主罪。

    法院審理時，陳男坦承與小米發生3次性行為，法官審酌陳男連續3次摧殘幼蕊，犯下對於14歲以上未滿16歲之女子為性交罪，共3罪，各處有期徒刑1年2月，合併定執行刑2年6月。

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