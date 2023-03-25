男笑鄧家華舌吻國中妹活該挨告 卻嘿咻小女友生子判刑

柯男嘿咻小女友，反譏鄧家華舌吻國二女挨告活該。（資料照，法新社）

2023/03/25 12:30

〔記者吳政峰／台北報導〕桃園一名柯姓男子2017年間帶著甫滿14歲的小女友小詩（化名）上摩鐵嘿咻多次，事後小詩傳網紅鄧家華與國二女生舌吻挨告的訊息給他，柯男竟譏「活該，八七，跟未成年拉幾」，反被小詩嗆「你他媽跟他做一樣的事情」，兩人未做保護措施，生下一子。高等法院綜合雙方對話認定柯男確實知道小詩未成年，日前依與未滿16歲少女性交罪判刑1年，緩刑3年。

2016年間，柯男透過網路遊戲結識小詩，雙方相談甚歡，發展為男女朋友，2017年間，柯男帶小詩上桃園某摩鐵嘿咻，事後傳訊問她「今天舒服嗎」、「我今天真的嚇到，妳提的耶，妳竟然想去」、「我真的有點虛脫」、「連續做兩次」、「還弄影片」。

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小詩傳鄧家華跟國二女生舌吻被告的訊息，柯男看了竟譏「活該，一定被告」、「八七，跟未成年拉幾」，反被小詩嗆｢你他媽跟他做一樣的事情」。

兩人持續交往到2020年間，小詩懷孕生子，家長得悉追問，驚知兩人2017年間就發生性關係，氣得提起與14歲以上未滿16歲少女性交罪告訴。

柯男否認當年知悉小詩未滿16歲，但一審桃園地院參酌兩人的對話紀錄，發現小詩罵柯男跟鄧家華做一樣的事情時，柯男並未反駁；此外，小詩也傳過國中會考資訊，柯男理應知道她仍就讀國中，考量各項因素後，判刑1年6月。

柯男受驚，趕緊以30萬元和小詩和解，並上訴二審求輕判，主張已明白應為自己行為付出代價，除對小詩致上最深歉意外，亦願承擔養育子女費用。

二審高院指出，考量柯男當年僅19歲，與小詩為男女朋友，因一時失慮，未克制情慾而犯案，犯後已知錯誤，與小詩達成調解，獲得諒解，決定改判刑1年，另相信柯男能知所警惕而不致再犯，併予宣告緩刑3年，以啟自新。可上訴。

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