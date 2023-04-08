學長去當兵 小女友被學弟逼嘿咻

小詩跑去找男友的學弟玩樂，吸食笑氣，雙方發生性關係。（情境照）

2023/04/08 12:37

〔記者吳政峰／台北報導〕男子小昌（化名）2019年間去當兵，14歲女友小詩（化名）趁隙跑去找小昌的許姓學弟家借住5天，雙方發生性關係，事後小昌見小詩魂不守舍，追問之下才知被戴綠帽，全案爆發，小詩母親堅持提告，許男被依妨害性自主罪移送法辦，桃園地院認許男觸犯與14歲以上未滿16歲女子性交罪，判刑10月，日前獲得高等法院維持原判。

小昌是許男的高中學長，2019年間，小昌去服4個月兵役，小詩見狀，偷偷跑去找許男與其女友玩樂，還吸食笑氣，長達5天沒回家。

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未料許男起了色心，要求小詩跟他嘿咻，並強調若不同意，就要把她5天沒回家的事情告訴小昌。小詩擔心翹家的事情東窗事發，小昌會生氣，便同意跟許男發生性關係。

小昌休假返家，見小詩魂不守舍，追問發生什麼事情，小詩這才全盤托出。小昌得悉自己保家衛國期間，小女友竟和學弟搞在一起，憤而分手。全案傳到小詩母親耳中，怒不可遏，堅持提告，許男被依妨害性自主罪送辦。

小昌以證人身分出庭，直言小詩常常會講自己幾歲、念哪個國中，男朋友大他幾歲，許男應該知道她未滿16歲。

一審桃院發現，許男之前才跟兩個未滿14歲的幼女發生性關係，判刑2年、緩刑5年，對於性交對象的年紀理當更加謹慎，而小詩不論聲音、談吐、眼神或上身肢體舉措等，仍屬稚氣未脫，並無「成熟、超齡」而有使人誤認較大年紀的可能，顯見許男明知她未滿16歲，仍和她發生性關係。

桃院審酌許男未能謹守自持，反而再度放任自我，不顧小詩是未滿16歲、思慮未臻成熟、欠缺完足之身體自主判斷能力的少女，犯後一再飾詞掩蓋，未能正視並面對錯誤，態度非佳，決定判刑10月。

許男提起上訴，改口坦承犯行，並備妥3萬元欲賠償小詩，請高院減輕其刑至6月以下有期徒刑，以勵自新。

但高院指出，許男前案判決確定後約1年，即再犯相同類型的本案，2案犯罪時間接近，足認未記取教訓，且許男未與小詩達成和解、賠償損害或獲得原諒，原判決量刑10月並無過重可言，尚屬適當，評議後駁回其訴，可上訴。

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