恐怖內輪差！ 水泥車右轉過彎險輾同向女騎士

桃園市中壢青埔這輛水泥預拌車22日疑因視線死角未發現右側女騎士發生擦撞事故。（記者李容萍翻攝）

2023/05/23 14:24

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢區青埔棒球場前，昨日發生因「內輪差」造成的驚險車禍，64歲林姓女騎士與43歲黃姓男子駕駛的水泥預拌車同時右轉，結果在轉彎處因內輪差死角發生擦撞，林婦差點就被捲入車底，飽受驚嚇的林女有多處擦、挫傷，詳細肇事責任仍待進一步釐清。

中壢警分局交通中隊分隊長姚憬恆今日指出，昨日上午9時5分獲報，中壢區青埔領航南路、高鐵南路口發生車禍，經派員到場此車禍為黃男駕駛水泥預拌車右轉時，與林女騎乘的普通重型機車發生擦撞車禍。後方車輛行車畫面可見，當時水泥預拌車與機車行駛時越靠越近，2車右轉時，疑因視線死角未發現林婦，林婦被水泥車撞倒夾在分隔島和車輛中間，差一點就被捲進車底，畫面相當驚險。

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事實上，大型車確實存在許多視野死角，為此公路總局在2018年時，特別規定大客車與大貨車都應裝設行車視野輔助系統。但即便如此，民眾還是要多加留意，例如過馬路時，應盡量遠離大型車正前方，而機車與自行車也不要與大型車併行，都要確實與大型車保持安全距離。

此外，車輛在轉彎時亦會產生「內輪差」，而這現象在大型車上又更加明顯，因此其他駕駛及行人要特別留意，千萬別進入車輛「內輪差危險區域」，避免遭受車身碰撞。警方呼籲大型車駕駛則應在轉彎時減速慢行，並擺頭確認周遭狀況後再完成轉彎動作。而大型車煞車距離較長，因此大型車駕駛在靠近路口時務必減速，並提前做好煞車準備。

桃園市中壢青埔這輛水泥預拌車22日疑因視線死角未發現右側女騎士，發生擦撞事故。（取材社會事新聞影音平台）

桃園市中壢青埔這輛水泥預拌車22日疑因視線死角未發現右側女騎士，發生擦撞事故。（取材社會事新聞影音平台）

桃園市中壢青埔這輛水泥預拌車22日疑因視線死角未發現右側女騎士，發生擦撞事故。（記者李容萍翻攝）

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