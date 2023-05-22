警民行車糾紛衍生追撞車翻人傷案 被害人對涉案警提告4罪

南投縣發生一起警民行車糾紛意外，涉及追撞白色轎車的邱姓員警，在案發後也下車向被害人關心情形。（民眾提供）

2023/05/22 19:37

〔記者謝介裕／南投報導〕針對彰化縣邱姓員警疑因行車糾紛，涉嫌逼車、追車造成張姓男子車翻人傷一案，南投縣警察局南投分局承辦人員在經住院的醫師及當事人同意下，今日午後也前往竹山秀傳醫院進行訊問及筆錄製作工作，張某雖心有餘悸，但語氣堅定，當場對邱男提出殺人未遂、傷害、妨害自由、毀損等4罪告訴，南投分局已依規定受理，並報請南投地檢署指揮偵辦中。

據調查，該行車糾紛最初案發地點位在南投縣名間鄉員集路新民村路段，當時彰化縣警察局田中分局源泉派出所邱姓員警獨自一人駕駛灰色轎車，沿著員集路來到與彰化縣二水交界的新民地區，不慎與張姓男子駕駛的白色轎車發生擦撞後，邱男說，張男一度將車停下來，但他下車打算上前理論時，張男又迅速將車開走，他才會氣憤地苦苦追趕，最後也才因閃避不及而撞上對方的轎車。

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針對邱男供詞，張男駁斥表示，邱男下車後，便朝他一直大聲咆哮，讓他十分害怕，所以他才會趕忙又將車子開走，並強調自己並未踫撞到邱男轎車，也未造成其後照鏡受損，懷疑邱男有找碴之嫌，遂選擇避讓，不與其正面發生衝突。

怎料，邱男尾隨在後不斷的逼車、追撞，讓他更加害怕、更不敢下車，只好沿著員集路一直跑，直到快與二水交界路段，才被其從左後方衝撞造成方向盤失去控制，且因力道過於猛烈，致整部車彈飛到路旁邊坡翻了1圈，又掉落排水溝才失去動力，前後追逐的距離約3公里，被追撞的次數約有5次之多。

張男事後得知邱男員警身分後，更氣憤地說，警察是人民的保母，但邱男的作法，宛若發狂要將人「做掉」，還好老天爺善待他，僅左手至左肩有撕裂傷，經醫師漏夜完成傷口縫合手術後，並無生命危險，目前仍住院觀察中，且在醫院錄製筆錄時，對邱男提出上述4項罪名的告訴。

南投警方說，儘管兩造各執一詞，但檢警對於該案偵辦一定秉持勿枉勿縱原則，絕不會因涉案人具有員警身分而護短，至於雙方之間有無發生擦撞?以及邱男的追撞是無心之過?還是有蓄意的動機？均是未來檢警調查的重點，必要時也會安排兩造面對面對質，以利案情早日大白。

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