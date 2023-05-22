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    重懲！彰化警疑逼車釀事故 員警記大過 所長、分局長連坐處分

    彰化縣田中警分局員警昨晚追車釀事故，員警遭記大過，所長、分局長也連坐處分。（資料照，民眾提供）

    彰化縣田中警分局員警昨晚追車釀事故，員警遭記大過，所長、分局長也連坐處分。（資料照，民眾提供）

    2023/05/22 17:15

    〔記者湯世名／彰化報導〕重懲！彰化縣警局田中分局源泉派出所邱姓員警昨晚下班開車返家途中，與張男發生行車糾紛，張男指控邱員對他的車連撞4次，第5次甚至撞到翻車；邱員反指是張男先肇事逃逸他才會開車討回公道，縣警局今天做出懲處，邱員記1大過並調整服務地區；派出所長考核監督不周記過1次並調整非主管職務；分局長核予申誡2次處分。

    彰化縣警局督察長謝錫釗指出，田中分局源泉派出所邱姓員警於昨晚下班時段，與民眾發生行車糾紛，沿路競駛追逐，致生交通事故。案經召開人事會議決議，邱員涉嫌公共危險等罪案，縣警局將全力配合南投縣政府警察局依法偵辦。

    桃園一名朱姓男子20日在中壢區長沙路一間超商赤裸上半身失控，不僅動手攻擊警方，還深蹲跳起來發出怒吼聲。不過1名員警疑似執法過當，在朱男被制伏後，持警棍抽12下，引發外界議論。對此，桃園市警局迅速作出處分，員警執行職務過當記過2次，所長記過1次，分局長申誡2次。

    桃園事件才隔一天，田中警分局源泉派出所邱姓員警昨晚下班開車返回南投住家途中，與張男發生行車糾紛，張男指控邱姓員警開車對他的車連撞4次，第5次甚至撞到翻車；邱員反指是張男先肇事逃逸他才會開車要討回公道，一路上張男忽左忽右蛇行，忽快忽慢，最後他因煞車不及才撞上對方的車。

    彰化縣警局督察長謝錫釗指出，田中分局邱姓員警追車釀事故，員警記大過，所長、分局長也連坐處分。（記者湯世名攝）

    彰化縣警局督察長謝錫釗指出，田中分局邱姓員警追車釀事故，員警記大過，所長、分局長也連坐處分。（記者湯世名攝）

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