逼車畫面曝光！疑行車糾紛 火爆警開車追逐3公里害人車撞邊坡

南投縣名間鄉員集路白色轎車疑被逼車衝撞邊坡後，在空中翻覆一圈落地。（圖由民眾提供）

2023/05/22 14:15

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南投爆行車糾紛！彰化警尾隨追撞5次 逼車撞邊坡釀1傷

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣名間鄉昨晚發生一起行車糾紛意外，警方在偵辦過程中，剛好有熱心的民眾提供影帶，使得案情也不再含糊不清。據調查，涉案的彰化縣警察局田中分局源泉派出所邱姓員警（43歲），當時駕駛自己灰色的轎車，在名間鄉員集路發生行車糾紛後，便一路逼車、追撞駕駛白色轎車的張姓男子，雙方追逐約3公里之遠，直到最後白色轎車被衝撞離地飛彈到路旁邊坡翻了一圈，再掉落排水溝失去動力，整個逼車追逐情況才落幕，全程影像令警方偵辦人員看了也捏一把冷汗。

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南投分局副分局長李政昌表示，昨（21）晚6點半左右，值班員警接獲民眾報案，指稱名間鄉員集路有交通事故，經員警到場處置，發現由邱男駕駛的灰色車轎與張男駕駛的白色轎車的車身都有諸多擦撞痕跡，加上2人也都有受傷，處理員警先通報119將雙方送醫，並現場拍照及測繪，經檢測後，也確定2人均無酒精反應。

據警方調查，2人疑似會車造成行車糾紛，邱男偵訊聲稱，張男駕駛的白色轎車擦撞到他車子的後照鏡後，一度將車停下來，怎料，他打算下車上前談論理賠事宜時，張男又迅速將車開走，他才尾隨在後苦苦追趕，最後也才因閃避不及而撞上對方的轎車。

雖然張男（64歲）被送往竹山秀傳醫院急診室時，意識還清楚，但表情痛苦，醫護人員隨即就其傷勢進行清創，其中左手至左肩有撕裂傷，經漏夜完成傷口縫合手術後，並無生命危險，目前住院觀察中，因此，警方將等到張男可接受訊偵時，再進行筆錄製作，且不排除讓兩造面對面對質，屆時肇事原因與兩造責任便可望進一步釐清。

警方說，目前掌握的情資顯示，邱男欲攔車理論未果後，雙方才於員集路追逐競駛，並多次發生碰撞後，才於事故地點停下，假使有故意競駛、追撞等行為，除依道路交通管理處罰條例第43條舉發，可處6000至36000元不等罰鍰外，危險駕車部分也將依刑法公共危險罪偵辦究責。

南投縣名間鄉員集路白色轎車離地飛彈撞到路旁邊坡後，涉及行車糾紛的邱姓員警下車查看情形。（民眾提供）

南投縣名間鄉員集路昨晚發生交通事故，警方在現場處理情形。（民眾提供）

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