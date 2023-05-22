花蓮警破獲假投資詐騙230萬 署長黃明昭頒慰勉金

警政署長黃明昭（左二）今到花蓮召開「社區警政再出發、精進警風紀作為、清源專案2.0、掃黑及打詐座談會」，於會前頒發破獲重大刑案慰勉金。 （花蓮縣警察局提供）

2023/05/22 18:47

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣楊姓男子去年底遭受網路假投資詐騙，陸續投資230萬元血本無歸，鳳林分局警方調閱金流紀錄及監視器，陸續逮捕詐團曾嫌等9人，警政署長黃明昭今到花蓮召開「社區警政再出發、精進警風紀作為、清源專案2.0、掃黑及打詐座談會」，於會前頒發破獲重大刑案慰勉金。

花蓮縣警察局指出，楊姓被害人在網路上見投資廣告文章，點擊廣告連結跳出Line通訊軟體暱稱「蘇00」好友連結，與對方加好友並詢問投資事宜，詐團使用高獲利、穩賺不賠等話術慫恿楊男投資，註冊帳號並開始匯款投資，數月間陸續投入230萬元許，但皆血本無歸，警方追查上游成員，陸續逮捕曾姓主嫌等9人移送法辦。

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另外，今年一月花蓮縣警察局破獲大麻工廠，查扣305株大麻植株等，估計可供10萬人次施用，市價近2千萬元，其中何姓主嫌為提高產量，在透天厝內設置黑色溫室，精準控制溫度、濕度、光度來增進生長，讓大麻高產量、高品質，烘乾時還有空氣濾清器過濾大麻味，但仍難逃警方查緝到案。

署長黃明昭對於花蓮縣警察局刑事警察大隊偵查第三隊破獲何嫌栽種第二級毒品大麻案，及鳳林分局偵破曾嫌等9人共組假投資詐欺集團案，頒發破獲重大刑案慰勉金。黃明昭要求強力掃蕩黑幫分子、杜絕防制暴力不法，另落實建立友善通報網，仔細挖掘社區治安死角，並與地方縣政府各部門跨局處團結打擊詐騙犯罪。

黃明昭希望全體員警應恪遵公務員操守及相關倫理規範，嚴守紀律、謹言慎行，以不包庇、不掩飾的態度端正、改善風紀，提升警察正面形象，維護警察團隊榮譽。局長呂世明說，將持續加強清查轄內潛藏犯罪處所，嚴正打擊清除社區治安死角，全力檢肅幫派組織、查緝非法槍械、防制詐欺犯罪，並保護青少年免於涉入不良幫派。

警政署長黃明昭今到花蓮召開「社區警政再出發、精進警風紀作為、清源專案2.0、掃黑及打詐座談會」，希望警方加強掃黑、打詐。 （花蓮縣警察局提供）

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