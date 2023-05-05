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    主婦遭詐團設局投資股票 450萬畢生積蓄差點秒歸零

    家庭主婦遭詐團設局投資股票，匯款450萬元前所幸被員警及時攔阻。（警方提供）

    家庭主婦遭詐團設局投資股票，匯款450萬元前所幸被員警及時攔阻。（警方提供）

    2023/05/05 20:44

    〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣和美鎮1名家庭主婦在網路上看到投資資訊，被慫恿股票理財，一步步掉入詐騙集團所設陷阱，準備匯450萬元，行員驚覺有異報案，員警趕到勸說，她恍然大悟「畢生積蓄差點被騙」，再三向警方道謝。

    和美警分局指出，今年1月至今，結合轄內金融機構成功攔阻受騙金額高達1050萬餘元，阻詐百萬元以上就有4件，其中攔阻匯款金額最高的是450萬元，員警及時抵達金融機構，將詐騙集團的假投資真詐財詐騙伎倆告知庭主婦後，她才恍然大悟，氣罵詐騙集團太可惡。

    和美分局為全面防阻轄內居民遭詐騙受害，昨天舉行「打詐村（里）長隊」成立大會，邀集所轄和美鎮、伸港鄉、線西鄉共54位村（里）長共組打詐村（里）長隊，由分局長廖志明親自主持並頒發培訓證書，展現以團隊力量打擊詐騙犯罪精神，也表達打擊詐騙犯罪的決心。

    和美分局表示，統計今年迄今結合轄內金融機構成功攔阻受騙金額高達1050萬餘元；另為發揮社區警政精神，將持續與轄區內各公、民營機構結合辦理各項宣導活動，保持橫向聯繫深入基層。

    和美分局也藉由這次機會，宣導分享有關警政署於今天防詐日舉辦「全民防詐藝起發聲」活動，邀請全國民眾相揪來觀看警政署及和美分局臉書直播，增進「識詐」的最新觀念，並透過本次大會協助村（里）長更加了解預防詐騙方法，以期每位村（里）長成為識詐種子教官，在未來與村（里）民互動的機會，能夠更加廣為宣導，全面防阻轄內居民受害，共同打擊詐騙犯罪。

    和美警分局長廖志明（中）昨天舉行「打詐村（里）長隊」成立大會，並頒發培訓證書，展現以團隊力量打擊詐騙的決心。（警方提供）

    和美警分局長廖志明（中）昨天舉行「打詐村（里）長隊」成立大會，並頒發培訓證書，展現以團隊力量打擊詐騙的決心。（警方提供）

    和美警分局昨天舉行「打詐村（里）長隊」成立大會，並頒發培訓證書，展現以團隊力量打擊詐騙犯罪的決心。（警方提供）

    和美警分局昨天舉行「打詐村（里）長隊」成立大會，並頒發培訓證書，展現以團隊力量打擊詐騙犯罪的決心。（警方提供）

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