警破假投資詐欺機房 犯嫌放天燈祈求「月月百萬」

詐騙集團前往平溪放天燈祈求業績長紅、「月月百萬」，令檢警感到不可思議。（記者蔡彰盛翻攝）

2022/12/16 15:56

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市刑大偵辦賈姓姊妹等6人共組虛擬貨幣假投資詐欺機房，吸引初次接觸虛擬貨幣者上當受騙。集團佯裝面容姣好辣妹從交友軟體等社群認識被害男性，群組名為「男兒當自強」，每日檢討如何「養、套、殺」等對話，精進詐騙話術，甚至前往平溪放天燈祈求業績長紅、「月月百萬」，令檢警感到不可思議。

士林地方檢察署檢察官陳韻中指揮新竹市刑大科技犯罪偵查隊及第一分局偵查隊，持搜索票在新北市泰山區、八里區等多處同步查獲虛擬貨幣假投資詐欺機房。嫌犯看準幣圈熱潮，虛擬貨幣交易所林立，投資波動大，招募賈姓姊妹等6人，共組虛擬貨幣假投資詐欺機房，吸引初次接觸虛擬貨幣者上當受騙。

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該集團分工縝密，先佯裝面容姣好女性於各大交友軟體等社群認識被害男性，互相培養感情，從中得知被害人年齡、職業等經濟背景，隨後談及投資，邀請被害人加入高報酬投資群組，並引薦至集團自建的假網站註冊會員，聽從指示匯款，參與課程，下單投資，直至被害人之積蓄、貸款皆被掏空殆盡。期間高嫌等人甚至自創群組，名為「男兒當自強」，每日檢討如何「養、套、殺」等對話，精進話術。全案依刑法詐欺與組織犯罪防制條例，移請士林地方檢察署偵辦。

新竹市警局局長郭士傑表示，查緝詐欺犯罪是政府維繫治安重點，經統計今年1至11月假投資詐騙案件，財物損失高達24億，占全般詐欺案4成，犯罪集團為獲取龐大不法利益，與時俱進，求新求變，千方百計設法騙取被害人資產，然而檢警機關本於維護社會治安職責，將持續秉持打防並重策略，全力遏止詐欺犯罪。

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