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    假冒股市名人誘投資狂削1億 OL遭詐1600萬後慘被踢出群組

    詐團的假投資真詐欺流程圖。（警方提供）

    詐團的假投資真詐欺流程圖。（警方提供）

    2023/04/28 16:30

    〔記者許國楨／台中報導〕以蔡姓男子為首的詐騙集團，假冒股市名人並透過投資群組騙民眾投資吸金，不到1年就狂削1億元，不但住豪宅還開名車。案經刑事局中部打擊犯罪中心循線破獲，經清查起碼有20多位被害人，其中一名OL省吃儉用被騙走1600萬元積蓄，還慘被踢出群組，才驚覺受騙報案。

    刑事局中打第一隊日前接獲情資，有詐欺集團發送詐騙連結簡訊，並製作偽冒的「康○籌碼K」手機App供被害人下載及操作，再創立投資群組遊說被害人投資，並以「股市名人推薦」、「有低價股票可購買」及「投資穩賺不賠」等話術，在App中創造高報酬率的假象迷惑被害人，誘使被害人持續投入錢財。

    當被害人欲獲利了結，詐團就以須墊付交易手續費為由拖延，若被害人堅持提領或想獲利出場，詐團立即「已讀不回」進而封鎖被害人斷絕聯繫，致民眾損失慘重。

    案經深入追查並報請高雄地檢察署偵辦，發現該集團以假投資話術，使被害人匯款到指定金融帳戶，贓款得手後，27歲蔡姓主嫌從人頭帳戶、提款車手、收水到水房等採一條龍包辦，聯繫詐欺機房與車手集團進行贓款提領及收水，還以偽造虛擬貨幣交易紀錄之手法，進行贓款洗錢，以躲避查緝。

    而蔡嫌平時與同案女友除住豪宅，進出還以保時捷休旅車代步，生活闊綽，案經刑事局中打與嘉義市刑大科偵隊蒐證完備後，由檢察官指揮陸續執行3波搜索查緝行動，強力掃蕩該集團位於高雄市左營區的據點，逮捕蔡姓主嫌、詐騙簡訊發送商、總收水及取款車手等25名嫌犯。

    檢警並查扣保時捷休旅車1部、犯案手機12支、作案存摺15本、公司大小章6個及現金10萬元等贓證物，經初步清查，被害人已逾20人，被騙總額逾1億元，甚至有1名OL遭詐騙超過1600萬元，全案依詐欺罪、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌，移送高雄地檢署偵辦。

    刑事局中打副大隊長賴英門表示，警方將持續鎖定詐欺集團及重點黑道幫派聚焦打擊，呼籲國人任何投資應透過合法證券期貨商進行交易，或國內合法登記之虛擬貨幣交易所進行買賣，勿輕信投資廣告或網友提供來路不明之投資管道，尤其標榜「高投報」、「保證獲利」及「籌資主力」等話術，極可能就是詐騙。

    警方查扣的贓證物。（警方提供）

    警方查扣的贓證物。（警方提供）

    警方逮捕睡夢中蔡嫌。（警方提供）

    警方逮捕睡夢中蔡嫌。（警方提供）

    警方將蔡嫌等人移送法辦。（警方提供）

    警方將蔡嫌等人移送法辦。（警方提供）

    警方查扣的保時捷休旅車。（警方提供）

    警方查扣的保時捷休旅車。（警方提供）

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